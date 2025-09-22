盤點6組台灣職棒韓星卡司！SJ D＆E嗨翻球場　華莎、Apink恩地接連來台

文／妞新聞

妞妞們，台灣職棒這幾年不只比球技，也比「韓星卡司」！各隊主題日和賽後表演都沒在客氣，直接把KPOP韓星請進球場，看球賽同時像追韓星演唱會。近年各隊邀請了哪些重量級韓國藝人站台呢？妞編輯整理了幾組，大家一起來看看。

盤點台灣職棒韓星卡司

1.樂天桃猿：ZICO、華莎（HWASA）、DJ SODA

樂天桃猿2025年9月「SINGDOME 音樂電台」主題日將迎來韓流「最具影響力」的嘻哈創作人ZICO&「實力派唱將」MAMAMOO的華莎（HWASA）擔任嘉賓，勢必嗨爆全場！過去曾邀請女神級DJ SODA開球，這回找來ZICO跟華莎，更展現樂天最懂觀眾心的超強企劃力。

2.味全龍：NMIXX



味全龍今年四月「龍星大樂」年度主題的嘉賓邀請到了出身JYP娛樂，是Wonder Girls、miss A、TWICE、ITZY之後的韓國大勢女團NMIXX，擔任開球及賽後演出嘉賓的他們也成為了首組站上台北大巨蛋開唱的韓國女團！過去味全龍也曾邀請新生代歌手Gyubin來擔任開場嘉賓，棒球＋韓流雙重盛宴讓球迷直呼「比狂還要更狂！」

3.中信兄弟：泫雅、ITZY、SUPER JUNIOR-D&E

中信兄弟卡司一樣超豪華！去年「性感女王」泫雅登場，今年「K歌主題日」更迎來「灶咖男團」SUPER JUNIOR-D&E和「人氣女團」ITZY。東海、銀赫不僅擔任開球嘉賓，還連唱7首嗨翻全場；ITZY則帶來勁歌熱舞，被粉絲封為「勝利女神」，因為她們應援的隊伍幾乎都奪勝，這回中信兄弟也拿下冠軍，粉絲笑說：「知道該怎麼做了吧～多邀她們來就對了！」

4.富邦悍將：FTISLAND、權恩妃

富邦悍將今年「悍將中學主題日」邀請搖滾天團FTISLAND登上台北大巨蛋，全場球迷齊唱神曲「到南部弄假牙」。同時也邀請Waterbomb女神權恩妃，現場大跳爆紅舞蹈，讓粉絲一飽眼福。

5.台鋼雄鷹：Apink鄭恩地

新軍台鋼雄鷹也將在2025年9月「心動時刻」主題日，邀請Apink笑眼主唱鄭恩地擔任賽後演唱嘉賓，期待她用溫暖嗓音與細膩魅力撩動全場，球迷一票兩得！

6.統一獅：金寶拉

▲最美模特兒金寶拉。（圖／IG@wanna._b）

統一獅女神日迎來韓國「最美模特兒」金寶拉擔任開球嘉賓！首次站上投手丘的她，不僅投出漂亮好球，更用甜美笑容融化全場，連場邊教練團和球迷都笑得合不攏嘴。

近幾年台灣職棒球場越來越像KPOP小型演唱會，搞不好棒球迷看過的韓星都比粉絲還多了，只能說同時喜歡棒球又喜歡KPOP的粉絲有福了，一票兩得，棒球＋韓流組合，一次看到爽。



