樂天女孩「燦笑拿虐童看板」掀議！琳妲心累回應：難道要臭臉整天嗎

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10個月男童剴剴一案，震驚全台。面對保母23日將進行二審、涉案社工則於25日開庭審理，民眾再度發起遊行。對此，樂天女孩琳妲轉發相關貼文，期盼大家能持續關注此事，但其中一張燦笑拿著虐童看板的照片，意外引發爭議，她事後也無奈回應了。

▲琳妲解釋當下笑著拍照的原因。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



有網友在琳妲的留言串表示，雖然很感謝對方願意為剴剴發聲，「但妳拿著看板，妳在笑，感覺好像怪怪的。」對此，琳妲22日解釋，「笑著是因為照片中女孩送了我很多有關於剴剴的東西，她也在網路上做了很多剴剴的圖片和影片我都有看到。」

琳妲進一步透露，當天是第一次和照片中的女孩見面，原因是之前都只有透過私訊，「那天第一次看到她我也是很開心能夠認識善良的她」，對方的無私奉獻讓她十分感動，「她問說能不能合個照，我心裡覺得可以認識無私奉獻的善良女生很幸運，當然要開心。」

▲琳妲相當關注剴剴案。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



然而，外界的揣測與批評卻讓琳妲心力交瘁。她無奈地說：「真的心好累，很難過的哭又被說在演，笑也被說話，怎麼你們都沒有同理心，難道我要臭臉一整天嗎？」她希望外界能多一份理解與包容，不要再用惡意去詮釋她的情緒。

