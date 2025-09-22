記者潘慧中／綜合報導

邱偲琹自童星出道，曾以《模仿犯》入圍金鐘獎，平常儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她21日深夜坦言最近其實深受病痛煎熬，「4天前，半夜突如其來的發燒讓我以為只是例行的小病，打算隔天看家醫科就好。沒想到清晨醒來，右腹劇痛，體溫飆到38度。」

▲邱偲琹最近其實深受病痛煎熬。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）



原以為只是小毛病，邱偲琹的病情卻一路急轉直下。她回憶第一天到診所求診時，醫生診斷為大腸發炎，但吃藥後完全不見好轉，「藥效全無，腹痛更甚。」

第二天換了診所，醫生懷疑是骨盆腔炎，開了劑量更重的抗生素，沒想到邱偲琹的體溫竟飆升到39.4度，「連H1N1或COVID-19都未曾如此嚴重。」

▲邱偲琹無奈地說，染上新冠病毒時還沒有燒到39.4度。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）



無奈之下，邱偲琹只好掛急診，但檢查結果依舊是大腸發炎，醫師建議需要長期注射抗生素，但因病床已滿，她只能先回家。由於隔天再度發燒，她只好衝去另一家急診。這次檢查結果終於確診是腎臟發炎，「發炎指數高得驚人，是一般人的20倍！必須馬上治療。」

▲邱偲琹第一次獨自掛急診。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）



無奈病床不足，邱偲琹只能躺在急診走廊的臨時病床，這是她第一次獨自掛急診，「各種思緒在腦中翻湧。恐懼、無奈，卻也感受到醫護人員的辛勞與病患家屬的堅強。」她感慨地說，能健康地好好睡覺就是最奢侈的幸福，提醒大家要照顧好身體，「接下來我要繼續跟病魔抗戰了。」