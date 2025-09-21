10年後又搭擋演GL電影CP！　氣質影后登釜山影展「撂韓文」告白

記者黃庠棻／台北報導

愛情電影《女孩不平凡》正式入選第30屆釜山國際影展「展望」（Vision Section）競賽單元，並於昨（20）日盛大舉行世界首映，導演徐欣羨率領主演廖子妤、余香凝、許恩怡、劉漪琳、鄧濤、陳孟琪，被網友譽為華語愛情片「女神聯盟」一字排開亮相紅毯，現場星光熠熠。

▲《女孩不平凡》主演登上釜山影展。（圖／綺影發行提供）

《女孩不平凡》首映場電影票先前一開賣就秒殺，現場台下滿滿觀眾座無虛席，電影放映結束後，全場報以長時間掌聲，不少觀眾更感動落淚，氣氛熱烈感性。

廖子妤與余香凝在片中飾演一對愛侶，首映舞台上兩人緊握雙手。余香凝開心分享「這是我第一次來釜山國際電影節，觀眾們都超級熱情，還在映後留下和我們交流，簽名和合照也都非常熱切，能夠看見這麼多人喜歡電影真的覺得很高興！」；廖子妤也感性分享「相隔多年再度合作，我們和角色一樣都經歷成長，能一起站在釜山真的很不一樣。」

▲《女孩不平凡》余香凝（左）、廖子妤相隔多年再搭檔演CP。（圖／綺影發行提供）

香港新一代女神許恩怡與劉漪琳組成「青春CP」，兩人初登國際舞台，許恩怡難掩興奮表示「第一次在釜山走紅毯好開心，感覺觀眾很用心地欣賞電影，從發問就能夠感受到大家看見很多細節，也啟發了我們思考了很多從未想過的方向。另外還有很多觀眾是從《骨妹》就開始關注導演的作品，這件事也令我感覺很棒、很神奇！」

▲《女孩不平凡》主演劉漪琳（左）、許恩怡。（圖／綺影發行提供）

另一組戀人則是鄧濤與韓寧，不過這次釜山行由於韓寧未能到場。鄧濤說「這是我第一次在大銀幕看自己主演的長片電影，心情既緊張又期待，能跟大家一起經歷這個時刻實在太幸福了！在映後看到滿場觀眾如此雀躍，也讓我特別感動。同一時間，我好想念我的對手韓寧啊！」

▲《女孩不平凡》鄧濤（右）、陳孟琪。（圖／綺影發行提供）

鄧濤飾演的阿徐剃平頭、染亮橘色頭髮，前衛造型也讓觀眾好奇提問，她則表示「是成長的過程的一個階段，想做一個完全不一樣的人，一個叛逆的感覺。」 導演徐欣羨映後談話時感性表示「《女孩不平凡》能在釜山世界首映，和觀眾一起見證，對我們來說是最大的肯定！很開心今天在釜山進行首映，觀眾很熱情，也提了很多很深入的問題，很高興看到大家這麽喜歡，期待之後和更多觀眾見面，把這份熱愛擴展出去。」

首映現場影迷提問時表示，10年前已看過余香凝和廖子妤合演的《骨妹》，這部同樣是徐欣羨導演的作品，觀眾表示多年後能再看見這個組合，覺得感觸良多，余香凝說「我非常驚喜，想不到外國觀眾有關注我們曾合作的電影，特別開心！」她還特地強調「我把全部的愛放進戲裡面了！」並在台上對廖子妤說韓文的「好漂亮、我愛妳」，突來的示愛也逗得全場觀眾暖心大笑。

台澳港跨地合作的愛情電影《女孩不平凡》由澳門才女導演徐欣羨執導，《陌路兄弟》陳斯婷與《看我今天怎麼說》、《不赦之罪》廖婉虹共同監製，卡司集結女星廖子妤、余香凝、韓寧、許恩怡、鄧濤、劉漪琳、陳孟琪共同演出，預計將於明年全台上映。