陳漢典改口叫Lulu老婆！做人進度、交往內幕曝光　超甜放閃：這麼好的人

記者孟育民／台北報導

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）11日宣布結婚後，越愛越大方，日前才遭週刊直擊正在籌備1月的婚禮，小倆口到文華東方看婚禮場地。陳漢典今（21）首露面公開活動，在信義區擔任一日店長，甜蜜透露現在已經改口叫Lulu老婆，下秒又幽默地說，「我們暱稱很多，我會叫他同事，我還會叫她老...同事，12年了麻，我們都知道在叫彼此。」

▲陳漢典閃婚後首露面。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳漢典喜悅的心情溢於言表，「走到哪邊大家一直恭喜，我就一直笑，真的很感恩，也要珍惜一切我擁有的，我們也會繼續做更好的作品。」被問到兩人為何會交往，他害羞說：「這個不好說、我們就自然而然就走在一起。」

陳漢典和Lulu低調交往1年，接著誇讚女方，「我們相處了12年，我真的找到一個不講話也不尷尬，基本上話夾子打開就停不下來，我們也可以都不說話，很難得可以找到那麼好的人，所以我真的很感謝。」

▲陳漢典大方曬恩愛。（圖／記者周宸亘攝）



至於Lulu肚皮進度，他則說：「我還在努力，大家不要揣測，我這個人比較低調，還不確定的時候要保護女生，希望大家給一點空間，如果確定就會給大家訊息。」他說婚禮目前還在籌備，等一切就緒就會跟大家分享喜訊。