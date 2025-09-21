李芷婷一PO露腿照就被酸「好粗該減肥」 ！看頭像全是男網友：很可憐

記者潘慧中／綜合報導

李芷婷以實力唱功及參加《全明星運動會》打開知名度，卻也因此常無辜成為被批評的箭靶。她20日便有感而發地說，「以前只要發露腿的照片，就會收到『腿好粗喔、哪裡好胖喔、該減肥』的私訊，（好笑的是這些人全都是男的）。」

▲李芷婷一PO露腿照就會被男網友批評。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



李芷婷直言，這類問題反映出教育的重要性，「年紀小其實很容易被別人的話影響，這方面的教育需要再更加重視，從小就教導孩子尊重每個人的身體，也教導他們美的多樣性。」她強調，傳統價值觀所定義的「腰瘦、腿瘦、白皙、奶大、瘦弱」，並非都是美的標配，而只是個人選擇。

▲李芷婷認為美是很多元的。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



針對網路上愛評論身材的人，李芷婷表示：「他們其實很可憐，活在一個很狹隘的世界裡，才想用指教批評來獲得優越感。」她認為，這些人不懂得尊重，反而顯露出內心的匱乏。

▲李芷婷覺得只會批評的人其實很可憐。（圖／翻攝自Instagram／zhiting_li）



最後，李芷婷也語氣堅定地說：「想想都覺得這樣不懂得尊重的他們，估計生活上本來就很少被人稱讚了吧。但我完全不會想要同情就是了」，展現她正面迎擊批評、並堅持自我價值的態度。

李芷婷Threads全文：

我天生就是腿粗型的

以前只要發露腿的照片

就會收到腿好粗喔、哪裏好胖喔、該減肥的私訊

（好笑的是這些人全都是男的）

年紀小其實很容易被別人的話影響

這方面的教育需要再更加重視

從小就教導孩子尊重每個人的身體

也教導他們美的多樣性

傳統價值觀定義的那些標籤

例如腰瘦腿瘦白皙奶大瘦弱

這些都並非美的標配

只是個人的選擇而已

所以那些愛對別人身材指指點點的人

他們其實很可憐

活在一個很狹隘的世界裡

才想用指教批評來獲得優越感

想想都覺得這樣不懂得尊重的他們

估計生活上本來就很少被人稱讚了吧

但我完全不會想要同情就是了