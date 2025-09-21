華視出手了！男主播性騷女同事「私傳出浴照」　慘遭電視台封殺

記者孟育民／台北報導

日前才有江祖平出面控遭前三立高層之子龔益霆下藥性侵，如今華視又爆出華視資深台語男主播涉嫌性騷的案件，長達5年多次傳傳逾矩訊息給有家室的女員工，造成對方身心俱疲。對此，華視發聲會積極調查，若查證屬實，將依公司規範嚴懲不貸。而該名男主播據悉目前已被電視台下令，任何相關畫面都不能出現，等同於封殺的概念。

▲華視男主播性騷女同事，目前相關畫面被刪除。（示意圖／免費圖庫pxhere）

該名男主播多次傳簡訊騷擾已婚的女同事，包括「身材比例好」、「好想妳」、「妳穿裙更迷人」，甚至還說「太久沒看到妳，昨天看到有微妙的感覺」，並多次試圖肢體碰觸，女同事感到不適向主管反應卻無果，看了身心科長達一年，最後選擇向勞動局舉報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件掀起外界關注。對此男主播也解釋：「1我覺得她的身材比例不錯。很適合打高爾夫球。不學真的很可惜。2為了讓她有自信，我會讚美她。3據記者說，她還提供了我傳半裸照片給她。我回想起來，那是聊到圍巾，當時剛洗完澡，沒穿內衣，隨手批在身上，應該沒露點，自拍就沒多想，傳給她。」他表示並無非分之想，也再度對於女同事困擾感到抱歉，願意接受公司調查。

據悉，華視目前下嚴令，他不能再播新聞，相關聲音、畫面全面被禁止，都不能出現在華視頻道上，原本台語新聞也必須重新配音，等同於封殺的概念。

中華電視公司聲明：

華視對於職場性騷擾零容忍，並始終致力於維護員工權益。華視依《性別平等工作法》等相關規定，設有「性別平等工作暨工作場所性騷擾申訴處理委員會」，過往亦遵循法規及內部規定，公正公平處理申訴案件。針對本案，華視將積極進行調查。若查證屬實，將依公司規範嚴懲不貸，也會確保當事人之權益及照顧其身心安全。本公司將持續強化員工性平教育，確保每位員工都能在安全與互相尊重的環境中工作。