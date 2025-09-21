丫頭「一直頭痛」藥吃到免疫！檢查腦正常…醫1句話解答：年輕人都這樣

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）最近上《醫學大聯盟》坦言，多年來深受頭痛困擾，「我的頭痛是從小開始，因為我17歲就進《黑澀會》，那時候讓我壓力最大就是淘汰賽。」她指出，淘汰賽是收視率最高的單元，「所有觀眾都等著看我們爆哭、看我們滾蛋、看我們被淘汰。」

▲丫頭從小就會頭痛。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶當年錄影狀況，丫頭坦承每次的淘汰賽都讓她壓力很大，「然後我就會頭痛，而且那個頭痛是我會站不穩、頭暈，進攝影棚要錄淘汰賽之前，我都會去廁所暴吐，很嚴重」，痛到讓她很不舒服。

▲丫頭每次都痛到很不舒服。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



為了找出病因，丫頭當然有就醫檢查、做斷層掃描，只是醫生都說「妳腦子沒問題啊」，這讓她更加不知如何是好，「我每個禮拜都在頭痛，一直頭痛！」

▲丫頭檢查腦部後顯示正常。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

對此，醫生僅回應這屬於文明病，「年輕人都是會有很多頭痛，壓力大、生活壓力大」，最後只能開止痛藥給丫頭。然而，由於止痛藥「已經吃到免疫」，所以丫頭到最後只能一直換吃不同品牌。

▲丫頭吃止痛藥吃到免疫。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）