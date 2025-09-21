狂吸百萬觀看！養成節目《樂團祭》引爆「聽團」熱潮

記者許逸群／台北報導

全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》，首集播出後便掀起熱潮，相關話題吸引破百萬人次瀏覽。《樂團祭》引爆「聽團」討論熱潮，不少網友肯定製作團隊的專業與勇氣，讚賞節目敢於邀請小眾、後搖等多元類型樂團登場，也有原本不聽團的觀眾因節目而開始認識、喜愛多組樂團，進一步投入聽團文化。

▲▼大型樂團養成節目《樂團祭》。（圖／《樂團祭》提供）

觀眾盛讚節目在內容編排上的用心，無論是樂團受訪時的真實反應，還是專業音樂人的深入解析，都讓觀眾能更快掌握樂團理念與音樂風格。值得一提的是，節目中安排 YouTuber「反正我很閒」反向吐槽製作團隊，獲得一致好評，直呼：「節目組自己先罵完，觀眾沒東西罵了。」凸顯節目組的自嘲幽默與創意巧思。

▲▼《樂團祭》播出以來引起眾多討論。（圖／《樂團祭》提供）

節目至今已播出三集，24組樂團輪番登場，不論是剛成立的新秀，或是資深老團，都以初心與代表作炸裂舞台。繼上周華語搖滾傳奇Tizzy Bac擔任示範團後，本周節目更邀請曾兩度入圍金音獎、被譽為「厭世樂團」代表的神祕團體登場，預計再掀話題高潮。

有別於傳統以競賽為核心的音樂節目，《樂團祭》以「養成」為概念，安排多元風格舞台與創作主題，並規劃與國內外重量級音樂人合作，讓樂團在歷程中宛如遊戲闖關般持續進化。節目不僅提供全新音樂製作與現場演出體驗，更帶動新一波樂團熱潮。