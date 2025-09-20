《繁花》爆劇本剝削爭議！操刀胡歌、唐嫣戲卻「月領數千」　王家衛被控冷處理

記者蕭采薇／綜合報導

由名導王家衛執導的熱播劇《繁花》近日深陷「編劇署名權」爭議，一名自稱曾參與該劇核心創作的編劇古二，公開控訴其勞動成果遭侵佔，引發業界與觀眾高度關注。古二指控，他不僅未獲編劇署名與應有稿酬，更因此付出健康代價，使這部備受讚譽的劇集蒙上陰影。

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

據古二自述，他於2019年加入《繁花》劇組，深度參與了劇本創作。他聲稱，劇中多條關鍵故事線，包括胡歌飾演的「阿寶」股市線、辛芷蕾飾演的「李李」復仇線，以及唐嫣飾演的「汪小姐」創業線等核心情節，皆由他主導創作，甚至連最初的「亂世佳人」故事框架（後改為「盛世佳人」）也出自其手。

然而，古二表示，他的創作成果最終被轉交給知名編劇秦雯進行修改，例如調整角色名稱、增加情感戲等。令人震驚的是，最終播出的《繁花》僅署名秦雯為唯一編劇，而古二不僅未獲編劇署名，也未收到任何稿酬。他僅以「生活助理」的身份，領取每月數千元的生活費。

古二更透露，他因此長期熬夜寫劇本，甚至為王家衛擋酒送餐，導致其罹患漸凍症的病情惡化。當他向王家衛申請休息時，卻得到導演一句冷漠的反問：「你想問我要什麼？」這段經歷讓古二身心俱疲，也將此次爭議推向高潮。

▲《繁花》由胡歌主演。（圖／緯來戲劇台提供）

面對古二的公開控訴，《繁花》劇組於9月20日發布聲明回應，表示「尊重所有創作者的合法權益，並根據職責和工作內容給予相應署名，最後一集長長的片尾字幕，是對兩千餘名工作人員的肯定和致敬。」劇組更承諾將公開前期籌備資料，以示清白。

然而，這份聲明並未平息輿論。許多網友質疑劇組的回應避重就輕，並未正面回應古二的核心指控。截至目前，秦雯及王家衛本人尚未對此事直接作出回應。