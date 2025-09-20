陳喬恩狂瘦「回歸10年前體重」　公開數字樂喊：慶祝史上新低

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩平時會透過社群記錄生活，不吝嗇分享私下日常，今（20）日她在IG限動曬出一張站在體重計上的照片，開心宣布自己的體重回到10年前的數字46.15公斤。

▲陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩在文中興奮地寫下：「慶祝史上新低」，並透露自己成功地回到10年前的體重。接著她也在文中大方地向所有粉絲分享，自己獨門的「瘦身心法」。陳喬恩坦言前陣子在錄完節目後，曾一度放縱，大吃了一頓「酸菜白肉鍋、蔥油餅、蛋糕」，享受美食的療癒。然而，在放縱過後，她便立刻啟動「還債」模式。

▲陳喬恩回歸10年前體重。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩分享，自己靠連續5天高蛋白、輕運動的方式，來讓身體快速地回到正軌。她也強調，減肥不是完全不吃碳水，而是要學會觀察身體的新陳代謝起伏，才能瘦得健康又長久。在成功達成目標後，陳喬恩開心地寫下：「心情好美麗」，並宣告這兩天不減肥。不僅如此，她更已為自己安排好接下來的「慶功」行程，霸氣地表示：「米其林好料安排上，姊要開吃。」