獨／《大尾鱸鰻》陳光前驚傳家中猝逝！　導演邱瓈寬得知死訊「非常錯愕」

曾演出《大尾鱸鰻》、《超級天兵之機車班長》的本土演員陳光前，驚傳於住處過世。他生前已淡出演藝圈多年，事發突然，《大尾鱸鰻》導演邱瓈寬在接到《ETtoday星光雲》記者電話時，對陳光前的死訊也非常錯愕。

邱瓈寬對《ETtoday星光雲》記者表示：「這幾年比較沒有來往，不太清楚他的近況。」但仍對陳光前離世的消息非常錯愕，表示可能要再了解一下，現階段不太適合發表更多意見。

陳光前以硬派形象走跳演藝圈，但近年來已沒有拍戲，主要靠經營佛牌生意度日。警方指出，20日上午9時許接獲友人報案，表示多日無法聯繫上他。消防人員到場後，發現大門深鎖，只能強行破門進入。入屋後看見陳光前倒臥在客廳地板，當下已明顯死亡。

不過這幾年陳光前也爭議消息不斷，2019年時更曾爆出陳光前疑似輕生，從新北市與台北市相接的的忠孝橋上跳下，當時所幸無礙。據了解，陳光前獨居，近年雖淡出演藝圈，仍透過臉書經營佛牌相關事業，並持續與粉絲互動。

陳光前這些年雖然淡出演藝圈，但不時總會登上社會版面，包括爆料男星上酒店不付錢遭告誹謗，也曾爆出佛牌買賣的糾紛。2019年時，陳光前更從忠孝橋一躍而下，當時警消獲報趕抵發現他躺在橋墩旁的沙洲，所幸並沒有大礙，然而才過僅僅五年，仍不幸與世長辭。