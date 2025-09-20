《大尾鱸鰻》男星陳光前驚傳家中猝逝！　頻登社會版5年前「跳忠孝橋」輕生獲救

記者蕭采薇／台北報導

曾演出《大尾鱸鰻》、《超級天兵之機車班長》的本土演員陳光前，驚傳於住處過世。他生前已淡出演藝圈多年，主要靠經營佛牌生意度日。不過這幾年陳光前也爭議消息不斷，2019年時更曾爆出陳光前疑似輕生，從新北市與台北市相接的的忠孝橋上跳下，當時所幸無礙。

▲《大尾鱸鰻》資深演員陳光前，驚傳在家中離世。（圖／資料照／記者劉昌松攝）

警方指出，20日上午9時許接獲友人報案，表示多日無法聯繫上他，擔心發生意外，因此請求警方前往查看。消防人員到場後，發現大門深鎖，只能強行破門進入。入屋後看見陳光前倒臥在客廳地板，當下已明顯死亡。

警方勘查後表示，屋內門窗完好，並無外力介入或打鬥痕跡，初步排除他殺可能。後續由家屬接手相關事宜，對其他細節則不願多談。據了解，陳光前獨居，近年雖淡出演藝圈，仍透過臉書經營佛牌相關事業，並持續與粉絲互動。

▲陳光前2019年疑似尋短跳忠孝橋，被救護人員拉起送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

不過陳光前這些年雖然淡出演藝圈，但不時總會登上社會版面，包括爆料男星上酒店不付錢遭告誹謗，也曾爆出佛牌買賣的糾紛。2019年時，陳光前更從忠孝橋一躍而下，當時警消獲報趕抵發現他躺在橋墩旁的沙洲，所幸並沒有大礙，然而才過僅僅五年，這位螢幕上的硬漢，仍逃不過死神的召喚。

