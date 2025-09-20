直擊／玉女掌門人開唱「黑衣人突闖入鬧場」　還衝上台脫褲...全場驚叫

記者蔡琛儀／台北報導

「永遠的玉女掌門人」周思潔今（20日）在台北國際會議中心盛大舉辦出道40年來首場大型演唱會，她今天在演唱會上宣傳自己的座談會，台下突然有一名戴著黑帽、黑口罩、穿著全身黑的男子舉手發問座談會的出席費用，還驚呼：「怎麼那麼便宜！」周思潔發現他的聲音很耳熟，立刻認出就是康康。

▲▼康康先是躲在台下，接著又公然在台上直接脫褲子。（圖／記者林敬旻攝）

康康被請上台後害羞說：「我剛坐高鐵上來，不然就換衣服了，剛剛高璟穿亮片超美，你也很美，啊我穿這樣，一個專業表演者做觀眾的服裝跟舞台裝是不同的。」還開玩笑說要回永和的家換衣服，但周思潔說沒關係，康康可以不用換衣服直接演出就好。

沒想到下一秒，康康突然喊熱，當場在台上把連帽外套和褲子都脫掉，讓周思潔驚呼連連，「你是貓王嗎？」原來康康早就穿好表演服裝，「我早就穿好，想說你會叫我上來唱。」還帶來要跟周思潔合唱的歌曲〈傷心酒店〉樂譜給樂手們，相當搞笑。

▲▼康康原本穿著隨性休閒，上台後立刻換乘專業表演服。（圖／記者林敬旻攝）

康康今天相當有誠意，不只和周思潔合唱，也獨唱一首歌曲〈情人的眼淚〉，搞笑說：「歡迎大家來到康康世界巡迴演唱會，謝謝周思潔、高璟剛剛的暖場。」

▲康康在台上發樂譜。（圖／記者林敬旻攝）