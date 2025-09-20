連晨翔、章廣辰闖韓國！韓文僅會2句招呼語　約戰活章魚竟遭搭檔打退堂鼓

記者蕭采薇／台北報導

劇集《舊金山美容院》開播在即，男主角連晨翔、章廣辰前往韓國首爾，出席2025韓國國際廣播電視節目交易展（BCWW 2025）連晨翔坦言心情一開始略顯緊張，說：「不過到會場就安心多了，加上廣辰也在。現場能看到各國的作品，是很特別的經驗。」

▲連晨翔（左）與章廣辰帶著新作《舊金山美容院》到韓國首爾宣傳。（圖／TVBS提供）

首度以主演身份參與國際影視展，章廣辰表示韓國展場的行銷設計令人驚豔，整體風格很明亮、很開心能學到新事物。問到兩人的韓文程度，他們異口同聲地回答：「你好」（안녕하세요）及「謝謝」（감사합니다）兩句，章廣辰說：「雖然都是基本的，但慢慢學啦！」



這次除了參與影視節外，兩人一到韓國就馬不停蹄地加入《食尚玩家》、《女人我最大》的錄製。連晨翔分享，開錄就遇上暴雨，令人印象深刻。章廣辰則提到自己吃了不少煎餅，加上雨天讓餐廳裡湧進許多人，才知道韓國有「一下雨就要吃煎餅」的習慣。連晨翔也補充，因煎餅在油鍋裡的聲音和下雨聲十分相似，讓他們意外學到韓國飲食文化有趣的一面。

▲連晨翔（左）與章廣辰帶著新作《舊金山美容院》到韓國首爾宣傳。（圖／TVBS提供）



聊起韓國美食，連晨翔認為韓國食物都很好吃，沒有什麼不敢吃的。章廣辰開玩笑地問搭檔敢不敢挑戰「活章魚」，沒想到連晨翔立刻邀約：「晚上去吃啊！」反倒讓章廣辰語帶遲疑地說：「那個有點怕啦！有遇到再說。」兩人互動笑翻現場。

▲（左起）章廣辰、朵拉、TVBS總經理 劉文硯及連晨翔，連袂出席2025韓國國際廣播電視節目交易展。（圖／TVBS提供）



劇中，連晨翔、章廣辰都是「早餐達人」，若要以韓國食材設計菜單，連晨翔選擇泡菜結合鍋巴，企圖創造酥脆的口感；章廣辰靈機一動想把冷麵與豆腐結合，打造清爽的口感，笑說：「這幾天烤肉吃太多了，要平衡一下。」



《舊金山美容院》本週預告揭露劉品言所飾演的林麗穎驚覺父親當年工廠被陷害的真相，憤而質問臨臨早餐董事長想討公道，卻連一句道歉都得不到。好友江之浩（連晨翔 飾）提醒她：「對付這些人，就要別緻。」為後續的逆襲計畫埋下伏筆。