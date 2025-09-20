賈永婕自爆太多人追　被逼簽下禁愛切結書

記者葉文正／台北報導

三立新聞台《話時代人物》，主持人鄭弘儀專訪101董事長賈永婕，演藝圈起家的「抗疫女神」接任101成為「明星董座」剛滿一週年，鄭弘儀問這個工作很有壓力嗎，賈永婕說「Right now是完全沒有，我是非常愉快的」。

▲賈永婕擔任101董事長接受各種挑戰。（圖／記者周宸亘攝）

賈永婕說她有不畏困難、勇於挑戰、有堅毅的一面，應該是這些特質被看見了，所以才把101董事長這個職位交給她，她很清楚記得在上任的前一晚，她先生還說擔心她會不會是誤入叢林的小白兔，她微笑回應說老公不要怕「就算是小白兔，我也是一隻勇敢的小白兔」。

▲賈永婕與鄭弘儀。（圖／三立提供）

賈永婕表示，接到擔任101董事長的邀請，正式考慮三天才回覆，「但其實當下三秒鐘，我就已經覺得，好、我試試看」，而在上任第一天，感受最強的是外界質疑的眼光，「很多人覺得一個花瓶來了等著看好戲，不知道該怎麼形容這種眼神，我覺得他們非常直接，也沒有在演戲」。

▲賈永婕稱自己無壓力。（圖／三立提供）

鄭弘儀進一步問，101的業務推動有很多人批評，都有記起來？賈永婕笑回「有小本本」，寫下哪些內容沒多說，但賈永婕主動提到，有人覺得這個董事長很像網紅，她認為網紅董事長是很潮的事，她說自己要帶領的101，包括業績增長，以及回饋公益的捐款，都要一年比一年更多，「從我上任到現在，101本身或帶動捐出的金額，已經超過千萬，這是以前沒有發生過的事」。

父親是海軍上校，從小都是嚴格的軍事化教育，「我們家很在乎筷子拿得好不好，夾東西一次就要夾到」，自認青春期很叛逆，但賈永婕說自已是「俗辣型叛逆，沒有戰績可言」，國中是升學班吊車尾，不過亮麗的外型讓她贏得校花美名，「放學回家的時候，沿路就會開始收情書」，算算有超過五百封情書。高中時學校有攝影社，賈永婕說「永遠都有鏡頭對著我，我快瘋了」，最誇張的是竟有人販售她的校園生活照，「那時候很多人追，非常多、多到真的很煩」，高中男女合校，她爸爸被請到教官室，簽女兒禁愛令切結書。

賈永婕的老公王兆杰是她高中學長，但兩人在學校只有一面之緣，「畢業時教官會開放學長找學妹合照，我就站在走廊樓梯口，長長人龍都是學長排隊等合照」，她老公說自己也是排隊的成員，夫妻甜蜜恩愛，賈永婕盛讚先生是讓生活有趣豐富又健康的伴侶，最新的嗜好是迷上匹克球，她笑稱老公很誇張，幾乎把自己變成匹克球選手。