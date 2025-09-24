9月24日星座運勢／天蠍座強大資源湧現 處女放下舊制度拚業績
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：配合加班作業
感情：猜到對方心思
財運：懂得開源節流
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
雙子座
工作：完成重要任務
感情：美好戀情來臨
財運：切勿自行作主
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
天秤座
工作：獲得貴人指點
感情：調整相處模式
財運：維持家庭生計
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座
工作：珍惜現有資源
感情：照顧家人親友
財運：和氣可以生財
幸運色：褐色
貴人：牡羊
小人：天秤
金牛座
工作：開創新的開始
感情：戀情開始萌芽
財運：獲利開花結果
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女
處女座
工作：放下原有制度
感情：得到家人祝福
財運：為了業績衝刺
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座
工作：掌握重要資源
感情：心情偶有起伏
財運：祈禱財運降臨
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：處女
天蠍座
工作：強大資源湧現
感情：兩人慢慢加溫
財運：重建投資信心
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙魚座
工作：代理同事崗位
感情：雙方順利溝通
財運：放下心中糾結
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：射手
【火象星座】
牡羊座
工作：保持中立態度
感情：理性溝通情感
財運：輕鬆獲得豐盛
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座
工作：按部就班完成
感情：發揮個人魅力
財運：努力獲得財富
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：獅子
射手座
工作：重要會議舉行
感情：好的消息敲門
財運：購入近期需求
幸運色：海洋藍
貴人：雙子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響