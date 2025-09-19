腦麻兒「小比」離世　亮哲憶10公里路跑伴聊：現在換祂來守護媽媽

記者王靖淳／綜合報導

網紅「超跑媽媽」陳嘉齡昨（18）日發文證實，患有重度腦性麻痺的兒子「小比」離世，消息一出許多名人都發文悼念，就連藝人亮哲今（19）日也透過社群發聲了！

▲亮哲曾和小比一起共跑。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）

亮哲寫下：「小比去當天使了，從現在開始，換祂來守護媽媽」，字裡行間，滿是對小比的思念，以及對其母親陳嘉齡的關懷。身為路跑愛好者的亮哲，也曾與小比母子結緣。他在文中回憶一段，與小比共跑的溫暖過往，「謝謝小比陪著我跑過的那段十公里的路程」，並描述當時自己邊跑邊跟小比聊天，雖然對方沒有應答，「但祂會把眼光轉過來看著我，像是讓我知道祂有在聽。」

▲亮哲發文悼念小比。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）

在這篇悼念文中，亮哲也對小比的母親陳嘉齡致上敬意。他形容，這位外界眼中的鋼鐵媽媽，其實溫柔比誰都多，她那份強大的愛，包圍著小比，讓人感到溫暖又強大。亮哲感嘆，在這24年的時間裡，陳嘉齡帶著兒子，創造很多精彩的回憶，並用愛延續生命的足跡。最後，亮哲寫下「願逝者安息，生者節哀」，並祈求小比往更美好的地方去，同時也向外界溫情喊話，希望大家能持續給小比的母親力量，讓她能堅強起來，繼續去看更多風景。

▲亮哲向小比的母親致上敬意。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）