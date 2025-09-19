快訊／閃兵威廉今天現身　瘦一圈坦言都在做這件事　「老婆比我厲害」

記者葉文正／台北報導

棒棒堂成員威廉（廖威廉）今年五月爆出涉嫌偽造病歷逃避兵役的爭議，他除了第一時間在警局外受訪，相隔三個多月，他再度現身《20250919 愛不止息慈善晚會》，並透露現在就是專職帶小孩，整個人瘦一圈，提到老婆卓君澤目前在體育部擔任幕僚，威廉則說：「她比我厲害。」

▲威廉以理事身分出席晚會。（圖／記者湯興漢攝）

威廉消失一段時間，今天坦言：「我都在帶小孩。」至於是否有投資任何副業，他則說拍謝啦，並沒有直接回答問題。至於他的妻子卓君澤，則剛上任運動部部長李洋機要一職，威廉則持肯定態度：「她比我厲害。」現場他則一直說，「拍謝啦，過一陣子就會見面了。」久違的他明顯瘦了一圈，且身穿西裝出席活動，但原本說可以受訪的臨時又改變主意，並沒有公開接受訪問。

▲張瓊姿(左起)劉福助與向娃都是協會多年幹部。（圖／記者湯興漢攝）

藝人威廉今年5月爆出涉嫌偽造病歷逃避兵役的爭議，演藝事業幾乎停擺，但他仍以《來吧！哪裡怕》節目入圍金鐘獎。威廉日前在社群平台Threads上發文分享喜悅，結果有網友留言問了一句，「有比逃兵成功的時候開心嗎？」引來不少按讚數。

第60屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮將在10月17、18日於台北流行音樂中心舉辦，入圍名單在15日公布，其中涉嫌逃兵的威廉以《來吧！哪裡怕》雙料入圍實境節目和主持人獎，掀起外界正反意見熱議。