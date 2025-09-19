好樂團拍MV前遇突發狀況！　貝斯手車禍缺席緊急找代打

記者蔡琛儀／台北報導

成軍十年的好樂團睽違三年推出全新專輯《懂》，再度以音樂誠實記錄成長與掙扎。首波主打〈攀〉邀來金曲製造機韓立康操刀，兩人笑說宛如被推進「全新戰場」，不僅強化搖滾能量，更挑戰饒唱、即興吶喊等聲音實驗。

▲好樂團推出全新專輯《懂》。（圖／好樂團提供）

專輯如十年日記，描繪從年少迷惘到三十而立的釋然，〈攀〉探討人際網絡中不斷「往上攀」的現象，逼聽眾反思選擇。子慶直呼跳出舒適圈，瓊文則形容錄音時「整個人被推到更瘋狂的狀態」，讓他們找到更成熟也更狂放的樣貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV聚焦「競爭中是否必須犧牲」，劇本重寫四、五次才定稿。瓊文展現多年攀岩練出的腹肌，她笑說：「我三、四年前因為受我先生影響開始攀岩，意外練出線條，從沒想過自己會有腹肌！這次和造型師討論後，就決定趁機展現一下。」然而拍攝前夕，貝斯手卻因車禍臨時缺席，子慶回憶：「突發狀況，真的讓人有點措手不及，還好其他朋友幫忙，這一切真的超驚險！」

▲好樂團拍攝〈攀〉MV。（圖／好樂團提供）

至於拍攝時，導演要求他們展現兇狠表情，對一向溫和的兩人而言是大挑戰。瓊文笑說：「我們一直達不到導演的要求，我只好對子慶說，快想一些生氣的事情！哈哈，演員真的很厲害，我們超佩服。」此外，他們也宣布舉辦十週年專場，11月23日登場Zepp New Taipei，12月6日於高雄後台開唱。