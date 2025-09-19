奶奶最後做的料理！Key冷凍保存13年捨不得丟　感動見母生日餐

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團SHINee成員Key（本名金起範）即將在19日播出的綜藝節目《我獨自生活》中，公開與媽媽共度生日的溫馨日常。節目畫面中，Key不僅穿上「情侶裝」陪媽媽走在大邱的東城路，還在家中收到媽媽準備的驚喜生日宴，場面充滿濃濃親情。

▲Key和媽媽共度生日。（圖／翻攝自韓網）



Key坦言自己已經不記得上一次和媽媽一起過生日是何時，因此特別安排這次約會，母子倆穿上條紋上衣搭配黑色褲子，像極了親子情侶裝。兩人邊走邊聊起學生時代的回憶，還一同到回憶中的餐廳用餐，更拍下四格拍貼照，留下珍貴紀念，Key還笑說：「媽媽是第一次拍吧？」看著媽媽滿心期待的模樣，他也忍不住露出笑容。

▲Key和媽媽拍人生四格。（圖／翻攝自韓網）



最令Key動容的是，回到老家後，媽媽特地準備了一桌生日驚喜餐點，甚至重現了奶奶生前常做的拿手料理，讓他一度驚訝直問：「這真的是媽媽煮的嗎？」媽媽則開心回應：「這次可是下了很大的功夫！」

▲Key看見媽媽做奶奶生前的拿手料理很感動。（圖／翻攝自韓網）



其實Key曾在媽媽退休時，為了表達心意，照著奶奶的食譜煮出「燉煮醬蟹」讓媽媽驚喜萬分。這回輪到媽媽為了兒子的生日，重現奶奶的料理，勾起他滿滿的回憶，他更坦白透露，自己冰箱冷凍庫裡至今還留著奶奶過世前最後一次做的料理，已經珍藏了13年，讓人十分動容。