祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

記者黃翊婷／綜合報導

有「國民女神」之稱的女星祈錦鈅今年5月被爆婚變，當時她曾對外澄清。祈錦鈅昨日（18日）出席公益單曲 〈城市聖誕星 City Christmas Star〉的活動記者會，再次被問到此事，她幽默回應，「我只有一個老公而已，第一次結婚沒有很熟練，下次結婚會更熟練。」雖然身邊追求者不斷，但老公都知道，兩人相處就像無話不談的朋友，老公也在為了彼此的婚姻努力進步。

▲祈錦鈅身材火辣，外型亮眼。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅Maxinechiii）

祈錦鈅2023年閃嫁圈外男友「A先生」，並經常在社群平台分享甜蜜生活，但今年5月卻被週刊爆料婚姻亮紅燈。當時祈錦鈅曾出面澄清，強調婚姻沒有異狀，「我覺得我們的關係不是靠法律維持，是靠真心維持。」

祈錦鈅本月18日出席公益單曲 〈城市聖誕星 City Christmas Star〉的活動記者會，再次被問及婚姻狀況，她提到，自己是先成家再立業，目前以工作為重，幸好家人都能體諒，也會幫忙帶小孩。她甚至幽默自嘲，「我只有一個老公而已，第一次結婚沒有很熟練，下次結婚會更熟練。」

祈錦鈅坦言身邊的追求者從未間斷，但老公都知情，雖然老公個性比較木訥，不過，夫妻倆的相處就像無話不談的朋友，彼此理解、保持默契，老公也在為兩人的婚姻努力進步中。