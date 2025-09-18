饒舌歌手車上女屍身分確認！15歲蹺家少女「有同款刺青」　被挖出疑為對方寫歌

記者蕭采薇／綜合報導

美國人氣歌手D4vd（本名David Anthony Burke）捲入兇殺案！上週警方調查一起女性陳屍在特斯拉車中的命案，追查過後車輛竟屬於歌手D4vd。如今更多案件細節公開，死者確定為15歲的塞萊斯特（Celeste Rivas），而她身上有著和D4vd一樣的刺青，更被網友扒出，D4vd似乎曾為她寫歌。

▲歌手D4vd捲入兇殺案，更被發現他去年曾發表的歌曲，與受害者同名。（圖／資料照）

警方表示，塞萊斯特自去年4月5日起，便在加州湖埃爾西諾失蹤，失蹤超過1年後，最終仍等來悲劇。法醫報告顯示，死者身高157公分，體重卻只有32公斤。而屍體並不完整，顯示死亡已經一段時間。被發現時她穿著小可愛與黑色緊身褲，右手食指上還有「Shhh」刺青，和D4vd是同款。

塞萊斯特失蹤時僅13歲，消息曝光後，網友更發現，D4vd去年還發過一首歌叫《Celeste》。塞萊斯特的母親也證實，知道女兒有個男友叫「David」，正好就是D4vd的本名。D4vd目前已取消了巡演，警方表示，已請D4vd配合調查，洛杉磯警察局目前尚未將他列為關係人或嫌疑人。