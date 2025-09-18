近距離見Key還有機會！唱完台北巡演　隔天「超小型活動」曝光

記者吳睿慈／台北報導

南韓男團SHINee成員Key（金起範）以音樂、時尚與綜藝全方位發展著稱，被譽為「萬能鑰匙」，是韓娛最具代表性的全能藝人之一。他即將在10月4日於台北流行音樂中心舉辦演唱會，隔天也確定在台北出席線下簽名會，應募活動即日起至9月21日23點59分為止。

▲Key於10月4日唱完台北巡演，隔天還有簽名會。（圖／FANME飯迷提供）



Key繼2018年發行首張個人專輯《FACE》及後續作品《BAD LOVE》、《Gasoline》後，8月推出睽違三年的正規三輯《HUNTER》。新專輯以強烈視覺與音樂概念展現獨特個性，融合多元曲風，從節奏感鮮明的主打歌到細膩抒情作品，展現他的音樂企圖與藝術能量。

▲SHINee KEY10月4日在北流開唱。（圖／遠雄創藝提供）



同步來台舉辦巡演，Key也即將帶著全新專輯《HUNTER》，在台北與粉絲零距離相見，線下簽名會將於10月5日中午舉行，活動福利滿滿，不僅有150名粉絲可進入現場觀禮，還有50名幸運者能與KEY進行1對1簽名互動，還有極限10名粉絲可獲專屬拍立得合照，福利滿滿、心動加倍。



另外，應募者全員皆可獲得限量自拍小卡，並有機會抽中親簽專輯與小卡；中選粉絲更可獲復刻簽名拍立得入場小卡，以及多重親簽加碼驚喜。中選名單將於9月25日在FANME飯迷官方網站公布。這場簽名會不只是音樂交流，更是粉絲與KEY共享熱情、近距離感受偶像魅力的最佳機會，絕對不容錯過。