《星光2》女星爆小16歲尪「拿菜刀狂砍冰箱」　認後悔結婚

記者蔡宜芳／綜合報導

女星安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，她在2019年與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，育有一對兒女。不過，安歆澐近日卻在節目中坦言受不了老公酒後的失控行為，覺得對方「不是一個可以駕馭酒精的人」，更直白表示可能節目播出後「就再見了」。

▲安歆澐結婚已有6年多。（圖／翻攝自Instagram／anhsinyun）

在《單身行不行》最新播出的節目中，安歆澐透露，丈夫在一次選拔失利後情緒崩潰，去廚房拿了一把菜刀狂砍冰箱發洩，場面讓她嚇得不輕。為了不讓孩子看到，她趕緊叫女兒把弟弟帶到房間內，並勸丈夫冷靜一點。

安歆澐透露，類似的情況發生過不只一次，丈夫還曾在情緒失控時揚言自殘。她認為，婚姻中難免有親子與夫妻間的問題，但她最苦惱的是不知道丈夫在想什麼，「因為他寧願不說出來，他說出來表達的方式，就是用這樣的方式。」她也因此身心俱疲。

▲▼安歆澐在節目中分享老公酒後的失控行為。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

談到自身狀態，安歆澐坦言，曾在生完第二胎後，她飽受產後憂鬱之苦，但她努力把重心放在孩子與工作上，不想讓情緒影響家庭。後來在朋友的建議下，她開始就醫諮詢，「我就去諮詢了好幾次，就覺得心情就覺得舒服很多。」透過專業協助找到了喘息與調適的方法。

面對主持人問她是否會後悔結婚，安歆澐誠實回答：「我滿後悔的。」表示可能節目播出後就會離婚也說不定。安歆澐認為，丈夫似乎還沉浸在過去的單身生活，尚未有身為人父的自覺。不過，她也強調，儘管對婚姻有遺憾，「這兩個小孩從來不會讓我後悔。」她也哽咽地向孩子喊話說：「真的很抱歉，我的小孩就是受了很多的苦，我覺得我自己好像能力不夠，但是媽媽正在努力。」