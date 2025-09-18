焦凡凡懷孕被規定「不准坐沙發」！　崩潰曝婁峻碩當爸1重大變化

▲婁峻碩、焦凡凡合體現身活動。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

婁峻碩日前和老婆焦凡凡喜曬寶寶超音波照，宣布將升格當爸媽，焦凡凡目前懷孕三個月，預產期落在明年三月，夫妻倆沉浸在迎接新生命的喜悅中，今（18日）他倆合體出席服飾品牌活動，焦凡凡爆料自從得知懷孕後，婁峻碩甚至比她還要緊張，「能坐就不讓我站，能躺不讓我坐，太小題大作了！」婁峻碩也打趣回：「要不是今天有活動，她不能出門！」足見他護妻心切。

▲▼婁峻碩、焦凡凡明年3月將喜迎寶寶。（圖／記者李毓康攝）



焦凡凡自招常常忘記有孕在身，每次產檢婁峻碩都比他認真參與，「前三個月檢查有不穩定狀況，常被檢查有積血狀況，他會覺得很可怕，每次產檢都像拆炸彈。」爆料婁峻碩甚至壓力大到爆狂冒痘，不過她透露其實這3個月以來孕期相當舒適，不用飽受經痛所苦，但婁峻碩仍小心翼翼，還規定她不能坐在沙發上，「只能躺在貴妃椅上，我好像被供養一樣！」讓她哭笑不得，婁峻碩則笑說：「就只想要老婆小孩健康。」

焦凡凡也分享已購入一套寶寶包屁衣，至於寶寶性別？焦凡凡表示只要健康都好，但自認懷孕後變美，也完全沒長痘痘，推測是女生，她更爆料婁峻碩已規劃未來一家三口要「同色系穿搭」，甚至連嬰兒車、寶寶用品都要搭配，焦凡凡還打趣說，婁峻碩曾表示若孩子要求，他願意穿裙子、化妝、擦指甲油，讓她驚訝直呼：「他平常都完全不讓我碰他的臉，這變化太大了！」

婁峻碩近期行程滿檔，努力賺取奶粉錢，他表示：「賺越多越好，之後才能更自由，有更多時間陪寶寶。」至於焦凡凡是否會暫停工作？她則表示因先前還不知道懷孕，已經接了一些工作到年底，甚至還有跨年主持，屆時將挺6個月大肚上工。

