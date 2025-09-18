ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳沂北市買房「1年半還完千萬」
米塔颱風生成！今起帶來水氣
朱孝天大嘴巴「F4巡演傳喊卡」公司回應了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宇宙 阿夫 Andy 王柏傑 謝欣穎 沈建豪 楊丞琳 李榮浩

焦凡凡懷孕被規定「不准坐沙發」！　崩潰曝婁峻碩當爸1重大變化

▲▼婁峻碩、焦凡凡出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）

▲婁峻碩、焦凡凡合體現身活動。（圖／記者李毓康攝）

記者翁子涵／台北報導

婁峻碩日前和老婆焦凡凡喜曬寶寶超音波照，宣布將升格當爸媽，焦凡凡目前懷孕三個月，預產期落在明年三月，夫妻倆沉浸在迎接新生命的喜悅中，今（18日）他倆合體出席服飾品牌活動，焦凡凡爆料自從得知懷孕後，婁峻碩甚至比她還要緊張，「能坐就不讓我站，能躺不讓我坐，太小題大作了！」婁峻碩也打趣回：「要不是今天有活動，她不能出門！」足見他護妻心切。

▲▼婁峻碩、焦凡凡明年3月將喜迎寶寶。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼婁峻碩、焦凡凡明年3月將喜迎寶寶。（圖／記者李毓康攝）

▲▼婁峻碩、焦凡凡出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）

焦凡凡自招常常忘記有孕在身，每次產檢婁峻碩都比他認真參與，「前三個月檢查有不穩定狀況，常被檢查有積血狀況，他會覺得很可怕，每次產檢都像拆炸彈。」爆料婁峻碩甚至壓力大到爆狂冒痘，不過她透露其實這3個月以來孕期相當舒適，不用飽受經痛所苦，但婁峻碩仍小心翼翼，還規定她不能坐在沙發上，「只能躺在貴妃椅上，我好像被供養一樣！」讓她哭笑不得，婁峻碩則笑說：「就只想要老婆小孩健康。」

焦凡凡也分享已購入一套寶寶包屁衣，至於寶寶性別？焦凡凡表示只要健康都好，但自認懷孕後變美，也完全沒長痘痘，推測是女生，她更爆料婁峻碩已規劃未來一家三口要「同色系穿搭」，甚至連嬰兒車、寶寶用品都要搭配，焦凡凡還打趣說，婁峻碩曾表示若孩子要求，他願意穿裙子、化妝、擦指甲油，讓她驚訝直呼：「他平常都完全不讓我碰他的臉，這變化太大了！」

婁峻碩近期行程滿檔，努力賺取奶粉錢，他表示：「賺越多越好，之後才能更自由，有更多時間陪寶寶。」至於焦凡凡是否會暫停工作？她則表示因先前還不知道懷孕，已經接了一些工作到年底，甚至還有跨年主持，屆時將挺6個月大肚上工。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

婁峻碩焦凡凡

推薦閱讀

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

5小時前

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

19小時前

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

20小時前

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

17小時前

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

9/17 10:52

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

8小時前

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

10小時前

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

17小時前

成毅陷負評！同劇台灣女星發聲「好好愛護他」：像這樣的後輩很少

成毅陷負評！同劇台灣女星發聲「好好愛護他」：像這樣的後輩很少

9小時前

陳沂去年砸3000萬北市買房　不到1年半還完千萬房貸…親揭原因

陳沂去年砸3000萬北市買房　不到1年半還完千萬房貸…親揭原因

7小時前

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

9/17 11:29

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

16小時前

熱門影音

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」

蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻

郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

看更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

即時新聞

剛剛
剛剛
40分鐘前10

焦凡凡懷孕被規定「不准坐沙發」！　崩潰曝婁峻碩當爸1重大變化

41分鐘前20

家寧收粉絲私訊加油打氣　出庭後再發聲：你們是我最大動力

1小時前0

陳美鳳怒「詐騙連聲音都能做假」　呼籲多注意長輩別受騙

1小時前0

獨家／娶全智賢就是福！「婆婆」大讚：她超會賺錢　女神當場害羞

1小時前0

王瞳短短2個月「暴瘦見骨」經期狂來15天！原因太心酸：頂多睡3hrs

1小時前0

朱孝天大嘴巴出事了！　五月天促成F4合體「巡演傳喊卡」公司20字回應

1小時前56

台鋼女神一粒「無預警換新髮色」！掰了棕髮…震撼3.7萬人：完全可以

2小時前10

蘿莉塔瘦到臉凹…結果被說「好像阿Ken」！傻眼：看到我會想到甜甜圈嗎

2小時前20

i-dle舒華出道8年首專場獻台灣！大咖韓星助陣　密謀夢幻卡司到場

2小時前10

吳宗憲女兒想給爸爸驚喜　憲哥竟打槍「何必要沒有創意的東西」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏
    5小時前3232
  2. 上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息
    19小時前3617
  3. Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！
    20小時前5230
  4. 獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊
    17小時前2215
  5. 快訊／王柏傑反擊了！
    9/17 10:52165
  6. 林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！
    8小時前102
  7. 「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠
    10小時前1211
  8. 楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！曝手術近況
    17小時前2211
  9. 成毅陷負評！同劇台灣女星發聲「好好愛護他」
    9小時前101
  10. 陳沂北市砸3000萬買房　不到1年半還完房貸！
    7小時前1816
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合