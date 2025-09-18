沈玉琳成女兒傻瓜！　堅持3年「每天早起送上學」只為珍惜親子時光

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請男星沈玉琳擔任來賓，拜訪家住雲林縣台西鄉，跟爸爸一起回鄉務農的柏賢一家，分享家庭趣事以及與女兒的有趣互動。2010年沈玉琳和妻子芽芽結婚，婚後兩人育有一女，被問起該如何在繁忙的工作中同時也兼顧家庭生活，沈玉琳分享他都是利用小孩上學前的空檔，經營父女間的親子時光，他表示：「我已經長達3年堅持每天早上六點半起床，就是為了把握送小孩上校車前的那5分鐘空檔，那是我們親子的互動時間。」

▲沈玉琳擔任《誰來晚餐16》來賓拜訪回鄉務農的柏賢一家。（圖／公視提供）



眾人聊起關於幽默感的養成，沈玉琳笑說應該真的是天生的，他提到原生家庭父親是非典型的職業軍人，他表示：「我爸爸不是一個傳統很有威嚴的那種爸爸，他不會在家裡面叫我們立正，他就是天生有一個幽默感，所以我覺得這可能是DNA的問題。」

▲沈玉琳認為幽默感是遺傳。（圖／公視提供）

沈玉琳提到其實父親重女輕男，小時候還曾發生過年時父親買給他與姊姊的禮物等級差距極大，相較於姊姊的華麗洋娃娃，自己只得到竹筷跟橡皮筋的玩具組合，就連壓歲錢也不一樣，但沈玉琳笑說幸好能在母親那邊獲得平衡，他分享：「小時候蘋果很貴，有一天我媽神秘兮兮的回來，胸前還多了一塊凸起，原來是她偷偷藏了一顆蘋果在那邊，特地要留給我吃就怕被我姊發現！」





▲沈玉琳分享成長經歷。（圖／公視提供）

沈玉琳雖然工作繁忙，但仍努力維繫父女感情，沈玉琳也無奈表示跟媽媽相比還是會被差別待遇，他舉例母親節時，女兒一定會很努力很辛苦的準備，但到了父親節時，女兒嘴上說不能大小眼，爸爸的父親節也要幫他好好過，要為他獻唱一首歌，沒想到女兒一開口卻是唱〈世上只有媽媽好〉，沈玉琳笑說：「我女兒真的是有遺傳到我」，可愛的父女互動也讓眾人忍不住捧腹大笑。



