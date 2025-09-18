八點檔瑞凡！蘇晏霈尪出軌貼身秘書10年　不倫對象是「老婆表妹」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情急轉直下，吳政澔飾演的「江弘軒」竟然背著老婆樂樂（蘇晏霈飾），與貼身秘書佩婕（程雅晨飾）發展不倫戀，而這名小三，竟然還是妻子的表妹。這段關係糾結的「三角謎團」讓觀眾氣得牙癢癢。

▲《好運來》出現不倫戀，吳政澔出軌老婆表妹程雅晨。（圖／民視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次飾演介入姊姊婚姻的小三，程雅晨笑說大部分的留言都是針對劇情，甚至有人開玩笑說「這根本是閨密情的最高境界！」、「這是姊妹丼！」，但也有眼尖的觀眾提到，她過去在花絮中曾說過自己「不會演小三」，對此她澄清當時劇情確實還沒有這樣的安排。她也透露，比較有趣的留言，是有人開始評論她的外型，像是身高、身材等等，讓她哭笑不得。

▲《好運來》出現不倫戀，吳政澔出軌老婆表妹程雅晨。（圖／民視提供）

事實上，這並非程雅晨首次挑戰反派，但飾演小三卻讓她感受到了不同以往的壓力。她表示，這次的角色關係複雜，加上劇情一開始就是十年後，她必須將自己的狀態調整得更加成熟，同時也要演出偷情十年的熟悉感。她坦言「之前拍戲我都真的把他當姊夫在看，所以突然要有比較親密的互動，心裡其實很忐忑。」

▲《好運來》出現不倫戀，吳政澔出軌老婆表妹程雅晨。（圖／民視提供）

程雅晨分享每次排戲時都覺得「好尷尬、過不去」，但當導演一喊「5、4, 3, 2, 1, Action！」，她就彷彿被施了魔法，立刻有了勇氣。她更透露，目前最印象深刻的就是一場泡溫泉的親密戲，因為怕穿幫，她必須保持在一個固定的高度下親吻，再加上水中的浮力，身體會一直飄起來。

▲《好運來》出現不倫戀，吳政澔出軌老婆表妹程雅晨。（圖／民視提供）

對此，程雅晨笑說「弘軒跟我說我們剛剛撞到牙齒了，我還回他我不記得，因為我當下腳是抽筋的狀態！」這段充滿「火熱」表象下的尷尬與辛苦，也讓大家看到演員們的敬業與付出。

▲《好運來》出現不倫戀，吳政澔出軌老婆表妹程雅晨。（圖／民視提供）