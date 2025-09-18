陳奕迅20歲愛女氣炸！　竟陷「有毒關係」閃電斷捨離

▲ CONSTANCE康堤推出廣東歌曲。（圖／香港華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

新人CONSTANCE康堤是歌王陳奕迅20歲愛女，6月宣告進軍樂壇，近日推出首支廣東單曲《一律建議分手》，新歌緣起於當時周遭朋友都面臨感情問題，讓她心生煩躁甚至憤怒，她帶著這股情緒與Eason YH Chan共同創作寫下旋律，延續擺脫「有毒關係」的議題，這次她將重心從愛情糾纏轉向友誼界線，透過歌聲表達堅定立場，拒絕捲入無關的紛爭與情感包袱。

▲▼ CONSTANCE康堤新歌延續擺脫「有毒關係」議題。（圖／香港華納音樂提供）



CONSTANCE康堤說：「這首新歌，其實是因為當時很多朋友，不知道為什麼那段時間大家都面臨感情上的問題，好像每個人都要分手。我那時自己也有很多事情要處理，覺得非常煩躁，甚至有點憤怒，於是便寫下了這段旋律。」她分享最初的demo，其實因為自己的中文還不是很好，「所以是用中文數字來寫的，還蠻有趣的。後來找來 YY 黃偉文填詞，我也說明了這首歌的整體概念和感受，他就寫出了一份很棒的歌詞，跟我創作這首歌的初衷非常契合。」

MV拍攝也讓CONSTANCE康堤印象深刻，因其中一幕需拋灑紙片，令她回憶道之前《doll》MV已有拋羽毛、丟枕頭的橋段，這次又要拋紙，讓她感到些許尷尬，卻仍需維持表情管理，「當時其實很擔心紙會劃到我的臉。不過現在回想起來，那一幕其實還挺搞笑的。」另一幕則需要我跑步，她也不知所措該不該用慢動作跑，「我也一直在思考我的表情是不是要看起來很冷靜？我覺得這兩場戲都蠻有趣的，也很好玩。」

CONSTANCE也坦言這首新歌還不算完美，自己需要更努力練習廣東話。她說：「錄音的時候，Ernest 是最辛苦的，因為他在剪接錄音 take 的時候，我人就在他後面。可能因為我從小到大並沒有特別常聽廣東歌，所以整體會有些『外國女生』的口音，讓他剪得特別辛苦。我需要加倍練習廣東話的發音。現在再聽這首歌，我也覺得還稱不上完美。」

