威廉PO文敵不過網友一句話！分享入圍喜悅慘歪樓　按讚數比他多4倍

藝人威廉今年5月爆出涉嫌偽造病歷逃避兵役的爭議，演藝事業幾乎停擺，但他仍以《來吧！哪裡怕》節目入圍金鐘獎。威廉日前在社群平台Threads上發文分享喜悅，結果有網友留言問了一句，「有比逃兵成功的時候開心嗎？」按讚數高達2.7萬，是原PO文6166讚的4倍。

▲威廉。（資料照／記者周宸亘攝）

第60屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮將在10月17、18日於台北流行音樂中心舉辦，入圍名單在15日公布，其中涉嫌逃兵的威廉以《來吧！哪裡怕》雙料入圍實境節目和主持人獎，掀起外界正反意見熱議。

▲威廉發文分享入圍喜悅，網友則在留言區犀利提問逃兵爭議。（圖／翻攝自Threads／liaowilliam）

威廉個人在15日於Threads發文分享喜悅，「原來入圍是這種感覺，我好開心好開心。」該篇文章獲得6166個讚。沒想到有網友在文章底下留言問了一句，「有比逃兵成功的時候開心嗎？」該則留言的按讚數竟高達2.7萬。對此，威廉並無正面回應。

其他網友紛紛留言調侃，「好久沒看到留言讚數比藝人還多的了」、「同學，你超過分，但我超喜歡」。不過，也有網友認為，逃兵歸逃兵，那是個人問題，但入圍這件事情是對威廉工作上給予的肯定，希望大家不要再留言嘲諷了。

關於外界爭議，評審之一的導演劉嵩說明，個人因素不會影響評分。TVBS也表示，「感謝金鐘獎對優質節目的肯定，恭喜節目團隊以及主持人們，希望順利拿獎。」

▼威廉涉嫌偽造病歷逃避兵役，今年5月以50萬元交保。（資料照／記者黃彥傑翻攝）