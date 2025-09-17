Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」！　認原不打算拍片反擊：想全放棄

記者孟育民／台北報導

YouTuber Andy老師與家寧因公司帳目、逃漏稅等問題對簿公堂以來，仍不時更新個人頻道。他今（17日）發布最新影片，透露發現自己心理狀態出問題，甚至出現頭暈、心悸等症狀，送醫被醫生警告可能是「心肌梗塞」，目前還在等檢查結果。為了放鬆心靈，他近期前往日月潭旅行，也吐露這段時間的心路歷程，「我心理壓力太大了。」

▲Andy分享心路歷程 。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy因為壓力大，導致身心出狀況，談到背後原因，他則認為跟個性也有關，由於比較不喜歡傳遞負能量、總在為別人著想，導致自己長期壓抑，沒有宣洩的出口，「我是巨蟹座的，後面我有一個很大的殼，很擅於保護跟包裝好自己，從小我就不太跟家人、朋友表達自己的苦悶跟不舒服。」

他坦言起初頻道被奪走，甚至不打算拍片反擊，「我想說重新來過，靠自己的努力跟經驗，看能不能慢慢做高，本來真的要全部放棄，因為我做那個選擇，所以改變我人生很多。」

▲▼Andy起初打算放棄 。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



他坦言這陣子的風波讓自己非常內耗，尤其打官司的過程，「就像你身上背負一個隱形炸彈，隨時要去注意，加上我要支付律師費，也是不小的開銷，以致於我要一直上緊發條，努力去創作內容。」他表示接下來也會努力調適好自己，恢復以往快樂的狀態！