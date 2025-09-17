釜山紅毯／《不能說秘密》桂綸鎂來了！觀眾區躁動　李心潔開肚臍辣爆

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度釜山國際電影獎於17日舉辦開幕式，各國影星、演員到場共襄盛舉，台灣演員張震、桂綸鎂也接力踏上紅毯，直得一提的是，桂綸鎂過去所主演的電影《不能說的秘密》在韓很紅，她甫現身就引起觀眾席躁動，直播更特地特寫粉絲反應，間接透露出在韓超高知名度。

▲▼桂綸鎂踏上紅毯觀眾區躁動。（圖／翻攝自부산튜브 - 부산광역시 공식 유튜브 채널YouTube）



釜山國際電影獎每年都吸引各國電影作品到場共襄盛舉，張震、桂綸鎂、李心潔、傅孟柏也接力踏上紅毯，其中，桂綸鎂身為韓國「國民初戀」，甫登場就引起現場攝影搶拍，就連觀眾席都一陣躁動。

▼▲李心潔率領《回魂計》團隊登場，還有男主角傅孟柏以及許肇任導演一同踏上紅毯。（圖／翻攝自부산튜브 - 부산광역시 공식 유튜브 채널YouTube）



另外，李心潔率領《回魂計》團隊登場，還有男主角傅孟柏以及許肇任導演一同踏上紅毯，她則穿著開到肚臍的火辣禮服現身，讓粉絲大飽眼福。

韓國演員部分出席卡司也很華麗，金永大、金裕貞為了戲劇《親愛的X》受邀出席，《與神同行》河正宇、金東旭也是相隔多年再次重逢，還有女神韓韶禧、全鐘瑞、鄭秀晶（Krystal）一前一後踏上紅毯。