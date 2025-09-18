《河鰻》激情綑綁戲一鏡到底！柯泯薰求聞男主味道　潘綱大特訓繩縛技巧

記者蕭采薇／台北報導

電影《河鰻》男、女主角潘綱大、柯泯薰，18日與媒體分享這次難忘的演出，兩人片中詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，有場一鏡到底的情慾綑綁戲，潘綱大特別學習繩縛技巧，並融入角色可能使用的綁繩方式增添日常生活感。柯泯薰則直接對潘綱大說：「拜託讓我聞你的味道。」藉由氣味幫助自己更快進入角色。

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，挑戰多場露骨親密戲。（圖／底噪影像提供）

《河鰻》講述一位擁有永恆時間卻不再被需要的女子，遇見被過去困住而停滯不前的男子，兩人在島上展開一段尋找自我與未來的旅程。導演朱駿騰解釋，所有片中角色與符號，都象徵「漂流與被遺棄」，路上流浪的豬、廟裡失去供奉的神明、漂流而來的女子，以及困在自我囚籠的男子，他們都在社子島這片沙洲上遊蕩，等待未知的未來。

潘綱大與柯泯薰在片中挑戰多場露骨親密戲，不僅考驗默契，更直面角色的孤獨與掙扎，尤其最後的綑綁窒息性愛戲，將角色情緒推向極致。

▲柯泯薰自我催眠「身體乃身外之物」，靠聞潘綱大「味道」進入角色。（圖／底噪影像提供）

潘綱大分享，事前特別跟專業老師學習「束縛技巧」，考慮角色是個住在河邊、習慣手作的男子，打繩結應該要流露出平時熟悉的手法，都是從角色日常延伸出的細節。導演朱駿騰則說，希望觀眾能在角色的糾結與赤裸中，看見某種真實的模樣。

▲《河鰻》潘綱大、柯泯薰和導演朱駿騰。（圖／底噪影像提供）

而柯泯薰大銀幕初試啼聲就挑戰如此大尺度，她開玩笑說：「我都跟自己講『身體乃身外之物』，來催眠自己。」導演對這場需要一鏡到底長鏡頭的性愛戲，最終成果感到無比驚喜，更大讚柯泯薰說：「她在這場戲展現出的張力與專注度讓我非常驚艷！尤其是結尾流下那一行淚水，那一刻她蛻變成了真正的演員。」

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖。（圖／底噪影像提供）

朱駿騰也強調，兩位演員的專業態度是這些場景能成立的關鍵，更感謝親密指導彭若萱的協助，讓演員可以放心轉化情感，把表演做到最極致，配合電影《河鰻》10月3日全台上映。