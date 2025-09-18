ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

男星住高級Villa「半夜傳腳步聲」
LINE電腦版「大規模災情」
楊丞琳結婚6周年放閃
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王柏傑 謝欣穎 于朦朧 鄭中基 勞勃瑞福 湯宇 蕾菈 全恩菲

《河鰻》激情綑綁戲一鏡到底！柯泯薰求聞男主味道　潘綱大特訓繩縛技巧

記者蕭采薇／台北報導

電影《河鰻》男、女主角潘綱大、柯泯薰，18日與媒體分享這次難忘的演出，兩人片中詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，有場一鏡到底的情慾綑綁戲，潘綱大特別學習繩縛技巧，並融入角色可能使用的綁繩方式增添日常生活感。柯泯薰則直接對潘綱大說：「拜託讓我聞你的味道。」藉由氣味幫助自己更快進入角色。

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，挑戰多場露骨親密戲。（圖／底噪影像提供）

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，挑戰多場露骨親密戲。（圖／底噪影像提供）

《河鰻》講述一位擁有永恆時間卻不再被需要的女子，遇見被過去困住而停滯不前的男子，兩人在島上展開一段尋找自我與未來的旅程。導演朱駿騰解釋，所有片中角色與符號，都象徵「漂流與被遺棄」，路上流浪的豬、廟裡失去供奉的神明、漂流而來的女子，以及困在自我囚籠的男子，他們都在社子島這片沙洲上遊蕩，等待未知的未來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘綱大與柯泯薰在片中挑戰多場露骨親密戲，不僅考驗默契，更直面角色的孤獨與掙扎，尤其最後的綑綁窒息性愛戲，將角色情緒推向極致。

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，挑戰多場露骨親密戲。（圖／底噪影像提供）

▲柯泯薰自我催眠「身體乃身外之物」，靠聞潘綱大「味道」進入角色。（圖／底噪影像提供）

潘綱大分享，事前特別跟專業老師學習「束縛技巧」，考慮角色是個住在河邊、習慣手作的男子，打繩結應該要流露出平時熟悉的手法，都是從角色日常延伸出的細節。導演朱駿騰則說，希望觀眾能在角色的糾結與赤裸中，看見某種真實的模樣。

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，挑戰多場露骨親密戲。（圖／底噪影像提供）

▲《河鰻》潘綱大、柯泯薰和導演朱駿騰。（圖／底噪影像提供）

而柯泯薰大銀幕初試啼聲就挑戰如此大尺度，她開玩笑說：「我都跟自己講『身體乃身外之物』，來催眠自己。」導演對這場需要一鏡到底長鏡頭的性愛戲，最終成果感到無比驚喜，更大讚柯泯薰說：「她在這場戲展現出的張力與專注度讓我非常驚艷！尤其是結尾流下那一行淚水，那一刻她蛻變成了真正的演員。」

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，挑戰多場露骨親密戲。（圖／底噪影像提供）

▲潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖。（圖／底噪影像提供）

朱駿騰也強調，兩位演員的專業態度是這些場景能成立的關鍵，更感謝親密指導彭若萱的協助，讓演員可以放心轉化情感，把表演做到最極致，配合電影《河鰻》10月3日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

河鰻潘綱大柯泯薰

推薦閱讀

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

4小時前

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

6小時前

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

15小時前

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

3小時前

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

15小時前

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

3小時前

家寧出庭後曬車上自拍　一家四口被Andy告上法院曝心境：會越來越好

家寧出庭後曬車上自拍　一家四口被Andy告上法院曝心境：會越來越好

4小時前

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

17小時前

Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」！　認原不打算拍片反擊：想全放棄

Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」！　認原不打算拍片反擊：想全放棄

4小時前

大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

2小時前

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

18小時前

快訊／王柏傑剛回：沒事我們扛！　謝欣穎引用「妄言」最新回應

快訊／王柏傑剛回：沒事我們扛！　謝欣穎引用「妄言」最新回應

12小時前

熱門影音

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」

蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻

郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

看更多

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

即時新聞

剛剛
剛剛
2小時前31

《河鰻》激情綑綁戲一鏡到底！柯泯薰求聞男主味道　潘綱大特訓繩縛技巧

2小時前30

《淒厲人師》鬧鬼地開拍！學生嚇到當場爆哭　BL男神Meen驚叫連連

2小時前70

大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」　意外扯出家暴瓜葛

3小時前78

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

3小時前42

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

4小時前1416

家寧出庭後曬車上自拍　一家四口被Andy告上法院曝心境：會越來越好

4小時前1514

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

4小時前126

Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」！　認原不打算拍片反擊：想全放棄

5小時前51

文泰一性侵案二審「懇求從輕發落」　穿囚衣出庭：會用一生贖罪

6小時前2428

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

讀者迴響

熱門新聞

  1. 上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息
    4小時前3014
  2. Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！
    6小時前4828
  3. 快訊／王柏傑反擊了！
    15小時前165
  4. 楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！曝手術近況
    3小時前148
  5. 快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同
    15小時前45
  6. 獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊
    3小時前82
  7. 家寧出庭後曬車上自拍曝心境
    4小時前2616
  8. 謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架
    17小時前46
  9. Andy承受壓力病倒「鬆口背後原因」
    4小時前246
  10. 大軍直球對決！駁設局PEETA葛格「怒點名豪哥搞事」
    2小時前14
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合