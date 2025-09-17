人氣樂團開唱秒殺再加場！　團員悲：看不到TWICE演唱會了

記者蔡琛儀／台北報導

Who Cares胡凱兒樂團完成第二張專輯《越過這座橋》募資計畫，專輯將於10月正式發行。隨後他們宣布年度專場《初來．橋》，11月22日於Legacy TERA開唱，門票一開賣即秒殺。官方16日驚喜宣布加開11月23日場，門票將於9月19日全面開賣，回饋支持的歌迷。

▲Who Cares 胡凱兒樂團宣布演唱會加場 。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

主唱浩澤坦言，得知完售時鬆了一口氣，感謝樂迷在眾多演出撞期下仍選擇他們；貝斯手廷曜則笑說自己睡過頭，半小時後才發現完售通知，開心不已。隨著加場確定，吉他手嘉恩表示百感交集，因為確定不能去看追了10年的TWICE演出，但更期待能在大舞台上再次挑戰。方文則笑稱家人竟跑去看TWICE，但仍承諾全力以赴。

聊到家人支持，嘉恩透露媽媽常以五彩短髮現身音樂祭，是他堅持的重要動力。浩澤則提到剛滿3歲的小妹，去年首次到場便能跟唱歌曲，讓他倍感溫暖。團員們一致表示，希望觀眾能在現場感受到最真誠的能量與陪伴。

至於驚喜內容，廷曜透露曲目涵蓋專輯中的多元嘗試，將呈現嶄新的胡凱兒；方文更承諾，新專輯歌曲將一次完整亮相，盼能帶給樂迷面對人生抉擇的勇氣。