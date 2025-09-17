新人Wols休學鬧家庭革命！　苦熬9年曝光重磅喜訊

▲ Wols首發新曲 《半半》。（圖／好感度音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

曾為多位天王天后打造金曲的資深音樂人小安，近日引薦創作新人Wols，推出首支數位單曲《半半》，這首歌曲深刻展現他內心極致矛盾的拉扯，以強烈合成器音色營造出鋪墊的情緒張力，Wols更透露當年為追尋音樂夢想，曾做出重大決定，甚至險些引發家庭革命，最終憑藉毅力與堅持才得以證明自己。

Wols對音樂的熱愛始於小學鋼琴課，大學攻讀工教系時，因參與校園歌曲製作而確定志向。他憶起19歲為追夢毅然休學，坦言當時「滿腦子想著我要做音樂」的決心，讓他鼓起勇氣先斬後奏，一度引發家庭革命，為了不讓家人擔憂收入不穩，Wols拼命兼顧工作與音樂，只為讓家人看見他的努力與成果。

雖是首次發行個人單曲，Wols實則以本名邱宥鈞創作過多首歌曲，並曾擔任田馥甄、丁噹、小球等天后專輯的製作助理，他跟隨前輩小安學習幕後製作，累積了扎實經驗，Wols笑說：「小安老師的評語總是直接又犀利，但我的心臟很大顆，反而激起勝負欲！」讓他九年磨一劍，終於推出屬於自己的《半半》。

Wols對音樂的執著可見一斑，光是《半半》的創作就耗費兩年摸索。他曾因無法唱出理想情感而備感挫折，歌詞中「一半的我努力維持完好無缺，另一半的我快待不住這世界」精準描繪內心雙重矛盾。編曲更大膽使用強烈合成器音色，營造冷調張力，帶領聽眾感受他試圖平衡衝突的內心世界。單曲封面Wols遙望遠方的背影，也呼應了掙扎與迷失。

Wols擅長POP與Electric Pop風格，外表理性卻眼神憂鬱，他將不擅表達的情緒全轉化為音樂。他透露曾於大稻埕的Open Mic演出，準備自彈自唱時，竟緊張到全身顫抖，笑稱：「腦袋與肢體幾乎分離，手腳不停抖動！」這段難忘經驗，讓他更珍惜每一次表演。

