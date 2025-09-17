反轉！施暴劉力穎的是韓國人　「同天有2起台女在韓被打」警：搞錯案

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber劉力穎日前在弘大拒絕搭訕後遭毆打，且抱怨警察辦案方式，引起台韓社群平台熱烈討論。不過今（17日）早上多家韓媒報導施暴者是20幾歲中國人後，劉力穎直接前往警局說明，最後竟然是搞錯了，一天內有2起台灣女性在韓遭施暴的案件。

▲劉力穎之前在弘大街頭遭毆。（圖／翻攝自劉力穎IG）



今日午間左右有多家韓媒引述韓警說法，毆打劉力穎的男性並非韓國人，而是20幾歲中國男性，在劉力穎親自前往警局了解後，發出和朋友的對話截圖表示「警察搞錯案子，那天有同樣2個台灣的女生被打，名字很像，但另外一個打人的是中國人，我有錄音」。

而且，據韓媒《newsis》報導，向劉力穎施暴的的確是韓國男性，由於當天有另一起報案者也是台灣女性且名字一樣，才會導致誤會。這些消息也在南韓論壇theqoo引起討論，網友們表示「把施暴者名字也打出來啊」、「警察到底在幹嘛」、「真是丟國家的臉」、「等一下，所以搞錯事件的話，表示也沒有立案前調查，而是真的把人放走了嗎」、「這位台灣YouTuber真的好可憐」。

▲劉力穎發文。（圖／翻攝自劉力穎Threads）