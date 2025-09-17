孫淑媚點名謝金燕：太愛演！　鬆口閨蜜斷聯內幕「你們害的」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后孫淑媚出道30年，終於宣布要舉辦人生第一場大型演唱會，今（17日）舉辦記者會，同公司的天后好友謝金燕、安心亞等人都錄製VCR祝賀，謝金燕頻頻浮誇直呼：「真的等太久了！」讓孫淑媚忍不住笑虧：「太愛演了！」但她坦言跟謝金燕很久沒有碰到面，也沒有傳訊息，話鋒一轉，「有一半應該是你們（指媒體）害的！」讓全場媒體嚇一跳。

▲謝金燕錄VCR給孫淑媚。（圖／記者蔡琛儀攝）

孫淑媚解釋，之前只要她有事情都來問我，我都說沒有聯絡，這樣大家就不會問了。」表示謝金燕的事情應該要由本人回答，自己不方便代答。

孫淑媚說，過去的確很多人邀約她開演唱會，「對方給的條件沒有達到我的標準，總是希望可以給大家看真正的演唱會，而不是歌友會、群星會，我對於這方面可以無酬沒關係，但希望來的話可以值回票價。」也怕「萬人響應，一人到場」的狀況發生，「如果人不多，或只有我媽來，我就會變成一輩子的家族聚會歌手了。」

▲▼孫淑媚出道30年終於要舉辦人生第一場大型演唱會。（圖／記者鄭毓齡攝）

先前歌迷在Threads鼓吹孫淑媚開演唱會，原本經紀人設定按讚數2萬，想說可能達不到，沒想到3天就達標，目前光成本就粗估千萬元，如果這次高雄演出賣得好可能會巡迴到其他地方，但不忘再向當初幫她按讚喊燒的網友要來支持演唱會。至於嘉賓，預估最多兩組，「我相信好多朋友都想跟我唱，但如果都來就變成拼盤，不行啦，可能要抽籤，抽到就可以一起來。」

孫淑媚「MAY好三十」演唱會將於11月22日在高雄流行音樂中心舉行，門票即將在9月21日中午12點開賣，詳洽ibon售票系統。