ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《赴山海》穿幫畫面瘋傳！
LINE「13款免費貼圖」限時下載
全恩菲揭工作困境：為什麼這麼艱難？
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王柏傑 謝欣穎 于朦朧 鄭中基 勞勃瑞福 湯宇 蕾菈 全恩菲

「最美小三」韓韶禧人氣失效了！見面會驚爆「票剩一半賣不完」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神韓韶禧長相甜美又冷艷，過去因參演《夫婦的世界》打開高知名度，甚至被封為「最美小三」，她自7月起展開世界巡演見面會，怎料，如今傳出票房慘淡，歐美巡演全數取消，就連最後一場首爾的見面會都賣不到一半，目前票房只賣出4.5成，遭質疑人氣大退燒。

▲▼ 「最美小三」韓韶禧人氣失效了！見面會驚爆「票剩一半賣不完」。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

▲「最美小三」韓韶禧在首爾舉辦的見面會驚爆票剩一半賣不完。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

韓韶禧出道以來，首度回饋粉絲舉辦見面會，最終站首爾場9月26日登場，沒想到，票房不如預期，根據韓媒報導，活動門票於11日開始販售，截至15日為止，卻只賣出了4.5成，一共1600席座位，只有賣出720張票，剩下800多張滯銷，人氣與以往相比大打折扣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，韓韶禧的見面會本來預計規劃歐美站，卻傳出美國紐約站、德國法蘭克福站與柏林站、英國倫敦站、法國巴黎站等歐美國家的活動全都取消了。活動遭到取消，韓韶禧方面低調表示因無法預測的原因導致取消，很抱歉讓大家感到不便，將會全額退款。

▲▼ 「最美小三」韓韶禧人氣失效了！見面會驚爆「票剩一半賣不完」。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

▲韓媒報導韓韶禧見面會票滯銷。（圖／翻攝自韓網）

門票滯銷，也讓韓媒認為韓韶禧人氣大退燒。不過，韓韶禧在台北舉辦的見面會已經在8月圓滿落幕，當時她送上超狂逆應援禮物，內容物包含上衣、毛巾、提袋和一張手寫明信片，並寫下「無論在哪裏、何時，你們都是我珍貴的寶石，今天也讓我發光發熱，謝謝，我愛你們。」全場千名粉絲都有，相當貼心。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

韓韶禧

推薦閱讀

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

4小時前

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

王柏傑被分手超錯愕！喝喜酒「和謝欣穎大吵互潑飲料」4年情內幕曝

7小時前

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

3小時前

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌　丟千人群組嘲笑

5小時前

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架　分居冷靜卻直接斷聯

5小時前

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

17小時前

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

Sandy救火《一字千金》爆收攤！「與主持人有問題無法溝通」公視回應了

7小時前

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

6小時前

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？

9/15 14:21

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」！友鬆口認了：稱不上是好老公人選

7小時前

湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

湯宇離婚出國「帶到蕾菈護照」　她傻眼：到底是什麼意思？

17小時前

李國毅帶兒游泳「男生沒關係啦」差別對待　愷樂笑翻：奶奶不能看到

李國毅帶兒游泳「男生沒關係啦」差別對待　愷樂笑翻：奶奶不能看到

7/22 21:53

熱門影音

周杰倫幫媽慶生

周杰倫幫媽慶生
婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練

蔡依林被當面評「很難訪」　記者笑：每次都要先演練
阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！

張曼玉搭火車「延誤兩小時」　笑喊：遇到難題時，先吃飽！
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

楊謹華.柯佳嬿3度對決爭視后　女主角獎「槓龜5次VS.得獎率100%」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

這能免費聽的嗎！王識賢熱唱「賺到了」　阿Ben也想加入北館？〈原來愛〉你聽過嗎

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

看更多

【危急瞬間】桃園女遭男友割喉！摀頸奔超商求援

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

盧廣仲私下癖好曝光！　口袋塞滿零錢「全為她」

20分鐘前0

兄弟抱怨被女友分手…張雁名一查才知「他劈腿在先」跳出當和事佬

27分鐘前0

孫淑媚點名謝金燕：太愛演！　鬆口閨蜜斷聯內幕「你們害的」

34分鐘前2

直擊／朴信惠來台「朝聖甜甜圈名店排4hrs」　阿Ken驚呆：我做給妳吃

37分鐘前21

快訊／王柏傑剛回：沒事我們扛！　謝欣穎引用「妄言」最新回應

48分鐘前2

沈玉琳抗癌好轉了！潘若迪「每天視訊」曝最新病況　有望今年回歸演藝圈

52分鐘前0

佘詩曼首合作香港視帝…創超高收視　她含冤入獄被封「最美囚犯」

1小時前0

包偉銘、嫩妻劉依純結婚10年啦！　「超萌愛兒」不藏了終於露面

1小時前0

《大嘻哈》阿夫成功嶺受訓「甜告白女友」！　每天收訊息感動吐心聲

1小時前0

搭小黃「司機一舉動超NG」！蔡阿嘎PO照抱怨：點頭到反胃 網一面倒

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／王柏傑反擊了！
    4小時前165
  2. 王柏傑被分手超錯愕！
    7小時前69
  3. 快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同
    3小時前45
  4. 作家H「163張性事細節」遭公開！控訴陳珮甄結伴霸凌
    5小時前125
  5. 謝欣穎退婚王柏傑過程曝光！年初求婚又吵架
    5小時前46
  6. 快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因
    17小時前3023
  7. Sandy救火《一字千金》爆收攤！
    7小時前45
  8. 設局害PEETA從男神淪嫌疑犯！前妻Alisa吐真相
    6小時前83
  9. 瘦到頭骨都看得見！韓女星遭轟虐待動物　網怒：幾天才餵牠吃飯？
    9/15 14:21101
  10. 謝欣穎狠甩王柏傑「2導火線曝」
    7小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合