「最美小三」韓韶禧人氣失效了！見面會驚爆「票剩一半賣不完」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神韓韶禧長相甜美又冷艷，過去因參演《夫婦的世界》打開高知名度，甚至被封為「最美小三」，她自7月起展開世界巡演見面會，怎料，如今傳出票房慘淡，歐美巡演全數取消，就連最後一場首爾的見面會都賣不到一半，目前票房只賣出4.5成，遭質疑人氣大退燒。

▲「最美小三」韓韶禧在首爾舉辦的見面會驚爆票剩一半賣不完。（圖／翻攝自韓韶禧IG）



韓韶禧出道以來，首度回饋粉絲舉辦見面會，最終站首爾場9月26日登場，沒想到，票房不如預期，根據韓媒報導，活動門票於11日開始販售，截至15日為止，卻只賣出了4.5成，一共1600席座位，只有賣出720張票，剩下800多張滯銷，人氣與以往相比大打折扣。

不僅如此，韓韶禧的見面會本來預計規劃歐美站，卻傳出美國紐約站、德國法蘭克福站與柏林站、英國倫敦站、法國巴黎站等歐美國家的活動全都取消了。活動遭到取消，韓韶禧方面低調表示因無法預測的原因導致取消，很抱歉讓大家感到不便，將會全額退款。

▲韓媒報導韓韶禧見面會票滯銷。（圖／翻攝自韓網）



門票滯銷，也讓韓媒認為韓韶禧人氣大退燒。不過，韓韶禧在台北舉辦的見面會已經在8月圓滿落幕，當時她送上超狂逆應援禮物，內容物包含上衣、毛巾、提袋和一張手寫明信片，並寫下「無論在哪裏、何時，你們都是我珍貴的寶石，今天也讓我發光發熱，謝謝，我愛你們。」全場千名粉絲都有，相當貼心。