設局害PEETA從男神淪嫌疑犯　前妻Alisa吐真相：都是大軍指使

圖文／鏡週刊

果不其然，PEETA葛格和妻子離婚一個月之後，警方就浩浩蕩蕩持搜索票直搗「STEPX FITNESS」與PEETA葛格住處，當場在他外套口袋裡翻出大麻。消息一出，PEETA葛格瞬間從「健身男神」變成「毒品嫌疑犯」，形象崩跌到谷底。雖然他全程否認，強調自己「根本沒碰毒」，但外套裡的大麻已經讓他一腳踩進輿論地獄。

▲PEETA葛格去年捲入大麻疑雲，被爆出幕後指使者竟是打鐵健身創辦人大軍。（圖／翻攝自PEETA葛格IG／鏡週刊）



直到去年10月，檢方才公布調查結果：PEETA葛格的尿液檢測呈陰性，確定沒有吸食紀錄；加上大麻袋身驗不出DNA與指紋，檢方才裁定不起訴。但因另搜出一支大麻電子菸，他仍被依持有二級毒品罪，獲得「緩起訴1年、繳交15萬元給公庫」的處分。雖然刑責算是輕描淡寫，但整件事早已讓他的名聲大打折扣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲PEETA葛格被逮捕時，聲稱不知道從他外套中搜出的大麻是誰放的。（圖／翻攝自華視新聞／鏡週刊）

更勁爆的是，本刊掌握的Alisa與友人聊天音檔中，她親口坦承整起事件「都是大軍指使」，並哭訴自己當時遭到情緒勒索，大軍一邊用「免費借場地教課」「請谷阿莫幫忙找房子」等甜頭利誘，一邊推她去做壞事。「大軍真的很壞，他叫我去警局做匿名筆錄，說這樣就能買下健身房。」如今Alisa在藥物治療後狀態好轉，才愧疚地吐露真相，猶豫是否要公開揭發。

▲大軍2023年因與時代力量理念不合而宣布退黨。（圖／翻攝自呂宇晟臉書／鏡週刊）

然而，大軍的陰謀並未如願。PEETA葛格頂住大麻案風暴，健身房依舊照常營運。眼看謀奪計畫破局，大軍也沒再依照承諾幫助Alisa，讓她徹底看清對方「利用完就丟」的真面目。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

更多鏡週刊報導

暗黑栽贓謀奪產2／大軍黑歷史劣跡斑斑 與谷阿莫合開健身房「落跑停業」害慘上百會員

暗黑栽贓謀奪產3／PEETA熬過低谷 甜牽新女友信義區散步遭直擊「新歡新房都有了」