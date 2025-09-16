跨年煙火壓力太大...賈永婕崩潰做惡夢　預告今年：讓全世界聽見台灣

記者蔡琛儀／台北報導

台北101與北流首度合作徵選跨年煙火音樂作品，自234首投稿中選出4首原創作品，將於12月31日隨煙火綻放，決選評審包含台北101董事長賈永婕、北流董事長黃韻玲、總製作人盧律銘與錄音師錢煒安。賈永婕笑說，之前為了跨年煙火壓力大到做惡夢，夢見倒數後煙火沒放，好在最後順利施放，今年壓力一樣大，但她強調今年一定要有突破，「讓全世界在倒數那一刻，聽見台灣的音樂生命力，看見屬於我們的美麗煙火。」

▲賈永婕為了今年101跨年煙火，壓力大到做惡夢。（圖／北流提供）

黃韻玲則表示，此次不只是煙火與音樂結合，更展現台灣音樂的想像力。她認為能在短時間抓住情感，讓人腦中浮現畫面感的作品最打動人，甚至透露一首「大航海時代」主題曲令她驚豔，考慮邀創作者參與未來電影配樂，展現跨界潛力。

兩人也分享跨年回憶，賈永婕憶起曾抱著沉睡的孩子到頂樓看煙火，「怎麼叫都叫不起來，我只好連棉被一起抱到頂樓看煙火。他在半夢半醒之間睜開眼睛看了一下，又很快睡著。結果隔天還生氣地問我，為什麼沒叫他起來看煙火。」她希望音樂能承載團圓與新開始的力量。

▲知名錄音師錢煒安（左起）、跨年煙火音樂計畫總製作人盧律銘、台北101董事長賈永婕與北流董事長黃韻玲。（圖／北流提供）

黃韻玲曾多次主持跨年晚會，有一年帶著年紀還不到兩歲的孩子到距離煙火很近的地方觀看，雖然人潮太擁擠無法擠到最前方，但當煙火綻放的瞬間，依然被那份壯麗與熱情深深打動。「看到煙火的那一剎那，總會有一種團圓、新氣象的感覺，會對未來的新一年充滿美好期待。」

最終入選的作品為詹維全〈勇者・啟程〉、賴慕恩〈未完的吶喊〉、林樺霖〈T-Island〉與張富隆〈聲織福爾摩沙〉，分別詮釋「大航海時代」、「民主時代」、「科技之島」與「多元土地」四大主題。