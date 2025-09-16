賈永婕當101董座「全家賭她撐不到半年」　曝結果：早知跟他們對賭

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕在去年9月接下台北101董事長一職，如今已滿一周年。她16日透露，其實在自己接任前，丈夫就和孩子們打賭看自己能撐多久，賈永婕也為此笑說「應該跟他們對賭的」。

▲賈永婕在去年上任台北101董事長。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

賈永婕表示，在自己完全不知情的情況下，丈夫與孩子們早就在背後開起小賭盤，猜她能當董座多久，「結果你們猜是誰賭贏了？結果根本沒有辦法開賭盤，因為他們全都打賭不到半年！」她也笑說，若早知道應該要和家人「對賭一下」。

▲▼賈永婕透露全家人都覺得她撐不了半年。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

此前，賈永婕剛上任時，便面臨國慶煙火、跨年煙火的挑戰，還在今年接下舉辦南韓天王G-Dragon展覽的重責。她表示，自己曾被不少人質疑當101董座的資格，「但也越來越多人說：『還好是你。』我用行動證明：『婕出董座』還有『女中豪婕』。」這一年來，她也學到就算被質疑，只要夠堅定、夠清楚自己為何這麼做，那就不要跟風，也不要回頭，「走自己的大路，總有一片天！」