屈中恆第二？　蘇永康23年前染毒黑歷史被投訴「大陸演唱會慘遭下架」

記者蔡琛儀／綜合報導

香港歌手蘇永康近期展開巡演，也將在下個月來台開唱，不料近日他被大陸網友挖出23年前曾染毒的事件，因此被陸網友喊話揚言封殺抵制他10月6日的溫州演唱會，今陸網報導，負責售票的大麥網已搜索不到蘇永康演唱會訊息，且在「藝人」資訊欄中可以看到，近期演出已變成0場。

▲蘇永康近日遭陸網翻出黑歷史。（圖／資料照／記者李毓康攝）

蘇永康昨晚突然被翻出23年前染毒黑歷史後，就有不少網友向演唱會所在的溫州當地相關部門進行投訴，當時浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，但蘇永康演唱會的報批資料是合乎規定的。

今大麥網被發現下架蘇永康演唱會資訊後，大麥網客服向陸媒表示，是因為演出項目有變動，或其他情況導致該演出購票項目，不能進行瀏覽，不過據悉，蘇永康演唱會主辦方確實已向審批單位提交演出取消的申請。肇慶場演出則暫未遭到下架。

事實上，日前男星屈中恆也遇到類似情況，赴陸宣傳賴聲川執導的舞台劇時，被現場觀眾質疑19年前有染毒黑歷史，最後導致北京場演出慘被換角，無錫演出則取消。