《時代革命》導演周冠威新片在台拍攝！　吐真心話：不用擔心突然被取消

記者蕭采薇／台北報導

金馬紀錄片《時代革命》導演周冠威推出震撼新作，攜手金馬影帝黃秋生、甫入圍金鐘獎的實力派演員林予晞和黃迪揚，打造全新懸疑校園電影《自殺通告》。全片在台灣元智大學取景，周冠威首度來台拍片，直言「帶着幸福感」，黃秋生待了1個月，笑說：「在台灣度過一段愉悅的日子，我住的地方對面溫州水餃十分美味！」

▲香港導演周冠威新片《自殺通告》讚台拍攝，黃秋生為此在台灣待了一個月。（圖／本萃電影提供）

曾以《幻愛》、《時代革命》拿下兩座金馬獎的香港導演周冠威，去年在台拍攝懸疑校園新作《自殺通告》，瞄準學生自殺敏感議題。前導預告曝光精采畫面，開場學生步伐整齊劃一，隨著有人倒下，校園陷入混亂，學生痛苦絕望，大人們表情各異，除了影帝黃秋生，剛入圍金鐘獎的林予晞和黃迪揚合體飆戲，田中千繪也在前導預告中一閃即逝，吊足觀眾胃口，讓人更加期待電影全貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周冠威2017年開始創作此劇本，他自認在亞洲傳統教育制度之下，是一個失敗者，坦言：「少年的我，也曾經想不開，找不到生存意義，慶幸世界還有電影，讓我知道還有人明白我，世界還有美好，值得生存下去。電影救了我，所以自此立志要創作一部有關自殺、教育、制度、反抗與服從的電影。」

▲導演周冠威（右）在台拍新片《自殺通告》，電影在元智大學取景。（圖／本萃電影提供）

周冠威透露因拍過《時代革命》，加上是題材敏感，在香港尋覓資金及演員相對困難，找場地更四處碰壁，沒有一間學校願意租借，後來毅然決然選擇台灣取景，他分享在台拍片過程內心踏實，不用恐懼或擔憂電影突然被取消，「能夠更加專注於電影，帶着幸福感去拍攝！」

他也特別感謝影帝黃秋生願意力挺演出校長一角。黃秋生說：「我很喜歡到外地工作，且很希望和周導演合作，他是個知識分子型導演，合作非常偷快，演員也很好。」

▲黃秋生在《自殺通告》飾演私立菁英學校的校長。（圖／本萃電影提供）

第四度入圍金鐘獎肯定的林予晞片中飾演老師，和周冠威、黃秋生首度合作，大讚兩人都非常有才華，談起對影帝印象，她打趣形容「既老派又無厘頭」，透露兩人對戲第一天，黃秋生突然主動問她：「有沒有看過幽浮？」

林予晞笑言這話題不是一般人可以馬上想到的，立刻被勾起興趣暢聊一番。她過往曾在香港住了5年，現場也會充當導演的翻譯，分享：「導演是非常謙虛的人，跟學生演員講話都會蹲下來，非常有耐心地聽他們說話，再協助調整表演。」

▲甫入圍金鐘獎的林予晞（左）和黃迪揚（右）在電影《自殺通告》合體飆戲。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》由金馬紀錄片導演周冠威執導，影帝黃秋生、林予晞領銜主演，新生代演員劉敬、張豐豪、白潤音、邵奕玫、戴雅芝及金鐘男星黃迪揚精彩共演。劇情講述學年終考前夕，一封匿名「自殺通告」被大量複製散落校園，上頭警告：「七日後，將有人自殺！」

以成績掛帥的高壓菁英私校，瞬間陷入恐慌。校長與老師緊急展開調查。隨著自殺倒數日逼近，匿名者的身份逐漸浮現，他的動機為何？在高壓與絕望的教育制度下，誰能扭轉這一切？電影由本萃電影有限公司製作，威視電影發行，11月7日在台上映。

▲香港導演周冠威執導新片《自殺通告》，瞄準高壓教育、學生自殺等議題。（圖／本萃電影提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995