ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宋芸樺、蔡凡熙現身信義區打工
明晚變天「連4天雨炸全台」
朴寶劍親自抓黃牛
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小鬼 KID 亞亞 陳漢典 Lulu 蔡尚樺 劉力穎 吳姍儒

隋棠胖8kg近況曝光！　貼身洋裝「狂秀S形火辣曲線」親揭增重原因

記者黃庠棻／台北報導

改編自羅德達爾 （Ronald Dahl）原著的《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，12月17日起將在台北流行音樂中心以及高雄衛武營呈現夢幻奇觀，身為劇迷的隋棠15日化身「鎏金女神」為該劇站台。

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

回想生命中最難忘的冒險故事，隋棠指著右臉頰說「我這邊的酒窩是我家的狗挖的，因為我想要測試牠可以多久不用呼吸，牠就生氣了，翻身起來把我的臉撕爛。」這段恐怖經歷發生在她小學四年級，但她並不後悔，直呼「倒也沒有，我太好奇了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

至於近期的冒險，則是隋棠抱著很多衣服再也穿不下的決心，健身重訓胖了8公斤，她坦言「完全是冒身材的險，大家都知道我是凱渥出來的，公司裡的model一個比一個瘦，那時候標榜要能夠穿下最小號的衣服，才有資格走上台。」

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

後來，隋棠成功轉型演員，卻在事業如日中天時結婚，今年剛好是結婚十週年、還生了3胎，被問到當年的決定是否很冒險時，她笑說：「不算，因為這是我人生一定要完成的清單，我從小就喜歡小孩，所以我知道我長大一定要當媽媽，然後一定要生很多小孩，夢想是4個，但太晚開始了。」

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

隋棠特別提到當年在凱渥的大前輩韓黛嘉，直言「她就是生好多小孩、又依然漂亮，家庭又幸福美滿，當時我就好希望未來能像她一樣，更加明確我要生很多孩子的目標。」

隋棠昨（15日）身穿呼應劇中重要關鍵「金獎券」的洋裝驚喜現身，並獻上充滿童趣的棒棒糖氣球給三位遠道而來的貴賓，包含百老匯國際集團總裁暨製作人馬克羅素（Marc Routh）與兩位主要演員飾演威利旺卡的丹尼爾普林普頓（Daniel Plimpton）、飾演查理的柯恩托卡特利（Cohen Toukatly）。

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

兩位主演也分別現場演唱《The Candy Man》（糖果大師）與《I Have A Golden Ticket》（我擁有一張金獎券），最後更合唱了劇中極具代表性的曲目《 Pure Imagination 》（純粹的想像力），讓大家一睹百老匯演員的紮實功力與音樂劇魅力。

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

聽完兩位演員的現場演唱，隋棠分享對這部作品的熱愛「《巧克力冒險工廠》的冒險故事讓我印象深刻，直到現在也常常回味。很開心這次能看見以不同的形式呈現，現在我比孩子們還興奮，等不及要帶著他們一起走進劇場，感受這場充滿奇幻與溫馨的音樂劇。」

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

隋棠透露自己一開始是先因為電影《巧克力冒險工廠》入坑，接著去找書來看，如今音樂劇要到台灣「因為國際巡演是升級版，我很想知道3D視覺特效、魔術幻象、場景變幻會怎麼樣呈現。」

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

近來忙著排練瓊瑤舞台劇，隋棠笑說「幸好我演的是舞台劇，不是音樂劇，因為找我唱歌，就真的是冒險了！完全是我不拿手的一件事，所以我很崇拜音樂劇的演員，又會唱歌、跳舞和演戲，太厲害了！所以大家一定要來看《巧克力冒險工廠》。」

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

《巧克力冒險工廠》音樂劇由原版導演、東尼獎得主傑克奧布里恩攜手巡演導演麥特倫茲，打造為亞洲觀眾量身打造的全新升級製作。結合3D視覺特效、魔術幻象、沉浸式設計，12月17日至28日將在台北流行音樂中心呈現夢幻奇觀；明年1月2日至1月4日移師高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，門票自9月17日（三）中午12時全面啟售。

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

隋棠

推薦閱讀

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

4小時前

鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

鬼鬼慶生「沒邀演藝圈頭號好友」！炎亞綸被揪退追IG 網：不是第一次

5小時前

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

2小時前

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

13小時前

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

13小時前

正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

4小時前

陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

16小時前

連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐心聲：沒機會在台上有點失落

12小時前

韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛

韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛

21小時前

正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　劉力穎還原挨揍經過

正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　劉力穎還原挨揍經過

17小時前

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

14小時前

曾莞婷出道27年「每年只能在電視前鼓掌」！首入圍金鐘哭爆：漫長到撐不下去

曾莞婷出道27年「每年只能在電視前鼓掌」！首入圍金鐘哭爆：漫長到撐不下去

1小時前

熱門影音

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜
玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
HYBE房時赫被警方傳喚！　涉不正當交易吞4千億

HYBE房時赫被警方傳喚！　涉不正當交易吞4千億
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看
馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

李千娜愛女哽咽：一直不是很有自信　頂星二代壓力「會證明不用靠媽媽」

李千娜愛女哽咽：一直不是很有自信　頂星二代壓力「會證明不用靠媽媽」

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

向太認為張國榮死因「不是憂鬱症」　曝兩人最後通話..直言他撞邪！

看更多

【不見惹...】 #李珠珢 表演結束揉眼 隱眼卻掉草地找不到QQ

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前1

隋棠胖8kg近況曝光！　貼身洋裝「狂秀S形火辣曲線」親揭增重原因

24分鐘前8

百萬網紅外送訂三寶飯！一看帳單「這麼貴」傻眼：老百姓吃不起耶

1小時前80

曾莞婷出道27年「每年只能在電視前鼓掌」！首入圍金鐘哭爆：漫長到撐不下去

1小時前0

AI寫歌「打敗AKB48之父」！　本人崩潰：我是拚盡全力去寫的

2小時前70

掰了黃牛！GD 11月大巨蛋開唱票價公布　「確定實名抽選」

2小時前1

樂天新MC「人生第一次入圍金鐘」！激動淚崩：阿爸我要去走紅毯了

4小時前66

正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光　公開當晚完整對話

4小時前0

9月16日星座運勢／水瓶事業愛情煥然一新　獅子衝出海外收穫幸福

4小時前20

Energy牛奶砸500萬賣保健品「親自送貨」！　客人見本尊當快遞小弟傻眼

4小時前3945

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！只賣完最低價急喊卡 觀眾一片錯愕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！
    4小時前7845
  2. 鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG
    5小時前185
  3. GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選
    2小時前14
  4. 小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友
    13小時前2814
  5. 亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了
    13小時前228
  6. 正妹YTR遭韓男暴打首露面！狼狽全身傷現狀曝光
    4小時前126
  7. 陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：不久跟我走真的
    16小時前286
  8. 連3年槓龜金鐘！　蔡尚樺吐失落心聲
    12小時前204
  9. 韓星第一人！SJ利特入圍金鐘2獎　跨海發聲⋯粉絲嗨炸：走灶咖太猛
    21小時前202
  10. 正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　長文還原挨揍經過
    17小時前3010
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合