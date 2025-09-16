隋棠胖8kg近況曝光！　貼身洋裝「狂秀S形火辣曲線」親揭增重原因

記者黃庠棻／台北報導

改編自羅德達爾 （Ronald Dahl）原著的《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，12月17日起將在台北流行音樂中心以及高雄衛武營呈現夢幻奇觀，身為劇迷的隋棠15日化身「鎏金女神」為該劇站台。

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

回想生命中最難忘的冒險故事，隋棠指著右臉頰說「我這邊的酒窩是我家的狗挖的，因為我想要測試牠可以多久不用呼吸，牠就生氣了，翻身起來把我的臉撕爛。」這段恐怖經歷發生在她小學四年級，但她並不後悔，直呼「倒也沒有，我太好奇了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

至於近期的冒險，則是隋棠抱著很多衣服再也穿不下的決心，健身重訓胖了8公斤，她坦言「完全是冒身材的險，大家都知道我是凱渥出來的，公司裡的model一個比一個瘦，那時候標榜要能夠穿下最小號的衣服，才有資格走上台。」

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

後來，隋棠成功轉型演員，卻在事業如日中天時結婚，今年剛好是結婚十週年、還生了3胎，被問到當年的決定是否很冒險時，她笑說：「不算，因為這是我人生一定要完成的清單，我從小就喜歡小孩，所以我知道我長大一定要當媽媽，然後一定要生很多小孩，夢想是4個，但太晚開始了。」

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

隋棠特別提到當年在凱渥的大前輩韓黛嘉，直言「她就是生好多小孩、又依然漂亮，家庭又幸福美滿，當時我就好希望未來能像她一樣，更加明確我要生很多孩子的目標。」

隋棠昨（15日）身穿呼應劇中重要關鍵「金獎券」的洋裝驚喜現身，並獻上充滿童趣的棒棒糖氣球給三位遠道而來的貴賓，包含百老匯國際集團總裁暨製作人馬克羅素（Marc Routh）與兩位主要演員飾演威利旺卡的丹尼爾普林普頓（Daniel Plimpton）、飾演查理的柯恩托卡特利（Cohen Toukatly）。

▲隋棠為百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇站台。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

兩位主演也分別現場演唱《The Candy Man》（糖果大師）與《I Have A Golden Ticket》（我擁有一張金獎券），最後更合唱了劇中極具代表性的曲目《 Pure Imagination 》（純粹的想像力），讓大家一睹百老匯演員的紮實功力與音樂劇魅力。





▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

聽完兩位演員的現場演唱，隋棠分享對這部作品的熱愛「《巧克力冒險工廠》的冒險故事讓我印象深刻，直到現在也常常回味。很開心這次能看見以不同的形式呈現，現在我比孩子們還興奮，等不及要帶著他們一起走進劇場，感受這場充滿奇幻與溫馨的音樂劇。」

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

隋棠透露自己一開始是先因為電影《巧克力冒險工廠》入坑，接著去找書來看，如今音樂劇要到台灣「因為國際巡演是升級版，我很想知道3D視覺特效、魔術幻象、場景變幻會怎麼樣呈現。」

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

近來忙著排練瓊瑤舞台劇，隋棠笑說「幸好我演的是舞台劇，不是音樂劇，因為找我唱歌，就真的是冒險了！完全是我不拿手的一件事，所以我很崇拜音樂劇的演員，又會唱歌、跳舞和演戲，太厲害了！所以大家一定要來看《巧克力冒險工廠》。」

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）



《巧克力冒險工廠》音樂劇由原版導演、東尼獎得主傑克奧布里恩攜手巡演導演麥特倫茲，打造為亞洲觀眾量身打造的全新升級製作。結合3D視覺特效、魔術幻象、沉浸式設計，12月17日至28日將在台北流行音樂中心呈現夢幻奇觀；明年1月2日至1月4日移師高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，門票自9月17日（三）中午12時全面啟售。

▲百老匯《巧克力冒險工廠》舞台劇來台演出。（圖／華文環球藝術娛樂提供）