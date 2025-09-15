派翠克入圍金鐘「同吳宗憲競爭」！　吳姍儒站邊搭檔告白：請務必要得獎

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎今（15日）公布入圍名單，其中小S、派翠克《小姐不熙娣》再度入圍「綜藝節目主持人獎」，將和吳宗憲、徐乃麟、曾國城、阿KEN、陳漢典、Lulu等人角逐。對此，兩人紛紛發聲，小S也證實會出席典禮，「很感動，很想打給我姊（大S)跟她說這個好消息。」一席話讓人看了鼻酸。另外，代班的主持人吳姍儒也在派翠克社群送上祝福，似乎比起爸爸更希望搭檔得獎！

▲小S、派翠克。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

派翠克再度入圍金鐘獎，第一時間就傳訊息給小S，得到對方一個比讚的貼圖，讓他笑說：「真好～還得是我姐。」他表示心情除了充滿興奮，也感動被評審肯定，不忘也謝謝大S，因為有她才有《小姐不熙娣》，同時也感謝來代班的吳姍儒。對此，吳姍儒則在底下回應：「Love you love you，請務必要得獎！」派翠克立馬開約，「然後再一起喝一杯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲派翠克、小S《小姐不熙娣》入圍金鐘獎，代班的吳姍儒送祝福 。（圖／翻攝自派翠克、吳姍儒IG）

雖然吳姍儒代班僅幾個月，如今和派翠克默契漸入佳境。派翠克日前才節目中揭開吳姍儒不為人知的一面。他感性分享，吳姍儒平時看似築起一層堅固的保護膜，難以親近，但熟識之後才發現，她其實非常在意自己的表現，內心也比誰都還要脆弱。派翠克更真情流露地說：「能成為她願意分享心事的人，我真的覺得很感動。」這番真情告白，瞬間讓Sandy眼淚潰堤，哽咽吐露內心話，更坦言自己不像外表堅強，每次錄影結束都回家哭。