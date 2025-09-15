宋芸樺合體蔡凡熙「現身信義區打工」　林柏宏幫拭淚…根本偶像劇

記者黃庠棻／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，現正全台熱映中。

▲《96分鐘》上映十天，全台票房突破5700萬。（圖／華影國際提供）



《96分鐘》上映十天全台票房正式突破5700萬，林柏宏、宋芸樺首度搭檔飾演夫妻，真摯演出深深打動觀眾；姚以緹與蔡凡熙的姊弟情深同樣催淚，許多觀眾直呼「哭到面紙不夠用」。

為感謝觀眾支持，《96分鐘》特地舉辦北中南「拭淚場」活動，主演群親手發送特製面紙，林柏宏更化身暖男，貼心遞上特製面紙給哭紅眼眶的影迷，為對方拭去眼角淚水，讓全場驚呼「根本是偶像劇場面！」除了暖心舉動，林柏宏還主動與全場觀眾合影自拍，為還沉浸在劇情中的觀眾帶來歡樂。

宋芸樺則與「姊弟檔」姚以緹、蔡凡熙、導演洪子烜驚喜現身信義區影城天台，四人手舉《96分鐘》片名宣傳牌，對路過民眾推薦電影，宛如「打工仔」的趣味場面，吸引不少民眾拍照打卡。

有觀眾映後問及片中姊弟二人如何培養默契，姚以緹分享自己有親近的弟弟，在和蔡凡熙對戲時自然代入和弟弟相處的日常，蔡凡熙也透露與親姊姊感情深厚，同樣把這份真實情感延伸到片中，使兩人在災難場景下的互動更顯動人。

《96分鐘》透過災難的極限時刻，帶出親情、愛情與人性光輝，讓觀眾在感受緊張驚險的同時，也忍不住跟著角色的遭遇一同落淚。 為增加臨場效果，劇組還特別邀請TVBS主播葉佳蓉為片中新聞畫面配音，使災難現場更加生動，提升觀影張力。

▲《96分鐘》上映十天，全台票房突破5700萬。（圖／華影國際提供）

監製鄒介中與導演洪子烜感謝觀眾的大力支持，表示《96分鐘》不僅是台灣電影產業在題材與規模上的突破，更希望讓觀眾在娛樂之餘，也能思考人性選擇與面對危機時的勇氣。隨著票房突破5700萬，《96分鐘》持續在全台各地延燒，電影方也預告將舉辦驚喜活動，回饋一路支持電影的影迷。