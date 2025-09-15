朴寶劍化身偵探抓黃牛！　「親上火線轉發賣票文」網讚爆

記者王靖淳／綜合報導

南韓「零負評男神」朴寶劍最近正展開粉絲見面會，擁有高人氣的他，不僅門票一票難求，更出現有人把門票PO到網路上翻倍販賣。為此，朴寶劍在得知此情況後，於今（15）日凌晨親自上線抓人，並透過X轉發多篇黃牛貼文，讓不少賣家急忙刪文，引發熱議。

▲朴寶劍。（圖／翻攝自Instagram／bogummy）

透過朴寶劍在X轉發多篇貼文可見到，他揪出見面會上被翻倍賣的座位號碼，並附上一個偵探的表情符號。值得一提的是，當發現有印尼網友疑似有意要出售見面會的周邊商品時，他除了轉發貼文之外，同時也貼心附上一段印尼文：「欸，兄弟，那個不能賣，你確定真的要賣掉它嗎？」上網抓黃牛的舉動曝光後，吸引不少粉絲紛紛在底下留言狂讚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴寶劍當偵探抓黃牛。（圖／翻攝自X／BOGUMMY）

事實上，朴寶劍2016年因戲劇《請回答1988》爆紅，上個月才來台舉辦粉絲見面會，向來寵粉親切的他，除了在機場開起小型簽名會，還直奔高雄夢時代周邊快閃店，與現場近300名粉絲近距離互動。而他每次來台灣，都會親筆寫下中文信件給粉絲，這次也不例外，9年來的誠意不變，十分用心。