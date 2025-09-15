蕭敬騰雙喜臨門！　「岳父最新病情」曝光...感動揭1大躍進

▲ 蕭敬騰加盟新東家。（圖／記者莊喬迪攝）



記者翁子涵／台北報導

天王蕭敬騰今（15日）宣布喜訊，正式加盟索尼音樂，他以一襲俐落黑西裝帥氣現身，愛妻Summer也全程陪伴見證，而喜事接踵而至，月初時Summer的爸爸、資深藝人林光寧因肺部細菌感染住院插管治療，記者會前，也接到明天可以出院的好消息，讓夫妻倆如釋重負，總算能放下心中大石。

▲▼ 蕭敬騰的岳父好轉，明天就能出院。（圖／記者莊喬迪攝）

蕭敬騰岳父從2日就住進加護病房治療至今13天，如今也終於接到明天可出院的通知，蕭敬騰心疼地說：「Summer真的很辛苦，從大師兄退役賽前，我們就很忙，爸爸突然送醫院，這兩週來，她基本上沒有什麼時間睡覺，每天都去看爸爸，昨天一下飛機也去看爸爸。」

Summer感動地分享：「昨天看到爸爸時，他說他會吞口水了，因為原本滿臉管子，現在正慢慢適應拔除。」蕭敬騰也感性地說：「我一直跟她說就是要開開心心，不管怎麼樣，遇到肯定要遇到面對，積極面對就好，看到前人經歷的，才會知道自己要如何好好保護自己的身體，最重要的是身心靈要健康。」更甜蜜透露工作結束就要帶老婆去逛街，「她都捨不得花錢，忙歸忙，開心最重要。」

蕭敬騰提及夫妻倆都非常注重健康，每年定期進行身體檢查，他笑稱：「連腸胃鏡都做了，醫生都說不用年年來，三年一次就好。」他表示自己除了有些心臟小毛病外，其餘報告皆顯示健康。此外，他透露左手小拇指曾受傷無法自由伸展，尋遍多位醫生仍無解，現在只能「從零開始」打掉重練，連彈吉他也一樣。

