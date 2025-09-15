台中搭計程車遇超chill司機！「能不能買手搖」暫停跳錶…她限動爆了

記者陳芊秀／綜合報導

女星庭瑄是女團Popu Lady前成員，與男神陳柏霖愛情長跑近13年，早前傳出10月到12月會有好消息，但雙方始終低調。而她近日限動分享一則在台中搭計程車時發生的小插曲，透露計程車司機的「很chill」舉動，意外掀起熱烈迴響。

庭瑄形容「台中計程車司機真的很chill」，車子開到一半，司機阿北非常有禮貌地詢問「能不能讓他去買手搖」，並承諾會暫停跳錶，令她拍下駕駛座無人的一幕。沒想到這段有趣的經歷，沒想到竟引爆粉絲的好奇心，眾多網友紛紛湧入她的私訊，歪樓追問：「所以司機到底買了什麼？」讓她哭笑不得。

太多人關心司機喝什麼了！庭瑄為此公布答案，原來司機阿北是知名連鎖店「清心福全」的鐵粉，每天都要喝上兩杯「無糖綠茶」。她也笑說，從沒想過自己的限動有一天用來「認真回答計程車司機點什麼手搖」，還有網友表示遇過去買越南麵包的！

此外，為了滿足網友好奇，庭瑄表示司機阿北下車買手搖飲前，曾問她要不要喝，她則貼心回應「不用沒關係」，擔心對方「為了一杯飲料賠錢載客」。她甚至遇到有網友問司機阿北喝正常冰還是少冰微冰或去冰？令她大笑寫下「私訊沒這麼爆過搞什麼」，還收到有人分享哪家手搖飲要點什麼，「信不信我開始統計做一張表格（開玩笑的我不要～）」。

