Ella重磅喜訊曝光！　林志玲、蔡依林、五月天「半個演藝圈都來了」

▲ Ella將展開個人首次「It’s me艾拉主意」巡迴演唱會。（圖／勁樺娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺日前迎來出道24週年，同步拋出震撼彈，預告將於今年啟動個人首場巡迴演唱會「It’s Me艾拉主意」，首波祭出華人女子天團S.H.E世紀合體獻上祝福後，第二波宣傳影片更是眾星雲集，卡司超過50組橫跨綜藝、唱片、電影、戲劇的天王、天后，包含蔡依林、動力火車、胡彥斌、林俊傑、彭佳慧、齊秦、蘇有朋、五月天、徐佳瑩、言承旭等，可說是總動員力挺Ella。

▲▼ Ella動員演藝圈超過50組大咖天王天后為她助陣。（圖／勁樺娛樂提供）

Ella特別前往工作室突擊，只見吳青峰一進門就被Ella吼叫聲給驚嚇到，雖然她得意計謀成功，卻被反虧:「我有一種你果然是老藝人的感覺，因為我出道之後，就已經很少有任何節目有這種突襲的了。」吳青峰接著表示：「因為我畢竟也是有在聽Ella歌的，你有很多歌是很感人的，就是不要被你的talking破壞掉，你感性的歌你就擺在一個part，前後盡量不要被你的taliking給干擾，讓聽的人就是沉浸在你的歌，終於可以感受到你的歌裡的氣氛，完全地投入你的歌裡的氣氛，不要被自己歪掉。」

影片中充滿許多大咖驚喜，蔡依林拋出提議：「許願Ella可以在演唱會朗誦我的〈DIY〉歌詞，如果願意的話可以搭配精湛的舞蹈。」擁有鐵肺公主稱號的戴愛玲，提供了肺活量訓練：「上健身房一定要、游泳跑步、早上空腹有氧跑步邊開嗓，挺有效的。」張信哲提出主意：「因為你現在超美，所以我想看小時候的你，我覺得雖現在女神很棒，但是小時候不一樣。」Ella打趣回：「我現在應該回不去了，因為我現在這麼漂亮，要變成小時候那樣帥氣，真是有點不容易。」

五月天獻上衷心祝福，阿信期待：「當然是想聽她唱好聽的歌，難聽的歌就先不要，但是Ella並沒有難聽的歌。」瑪莎補充說：「那倒是真的！」冠佑趕緊接話：「那就所有歌都可以唱了。」至於想看什麼演出？阿信答覆：「就是好看的橋段，難看的橋段就不要演。」怪獸笑回：「但是她演也都不會有難看的橋段，也就說什麼橋段都可以。」最後阿信出主意：「希望Ella活潑一點。」下秒又立刻被瑪莎吐槽：「我覺得她端莊一點比較重要。」團員間的對話相當歡樂。

